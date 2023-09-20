Какой праздник 20 сентября – от каких дел сегодня лучше воздержаться

20 сентября христиане чествуют мучеников Евстафия Плакиду, его жену и детей. В Украине отмечается День HR-менеджера. Больше об этом дне – дальше.

20 сентября в церковном календаре – день памяти великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и детей их Агапия и Феописта. Евстафий Плакида служил военачальником у римских императоров, пишет 24 Канал.

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Человек был милосердным и щедрым человеком. Однажды, во время охоты на оленя, он увидел чудо: между рогами животного был крест с распятием Господа. После этого он и его семья решили креститься. Евстафию в дальнейшем было сложно: он потерял имущество, семью, но жил в молитве и смирении.

Император Траян вспомнил о нем и отправил в поход, где снова встретил свою семью и отказался от языческой веры. Евстафий и его семья погибли мученической смертью.

Что нельзя делать сегодня

20 сентября Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна.

Считалось, что сегодня нельзя делать подарки.

Запрещено сплетничать и устраивать конфликты.

Лучше не перечислять мелочь.

Нельзя сегодня ходить в лес – есть риск заблудиться.

Если возвращаете чужую посуду – нельзя возвращать ее пустой.

Приметы на 20 сентября

Луковица имеет много слоев – до холодной зимы.

Если елочные шишки выросли низко – морозы будут ранними.

Белые облака обещают непогоду.

Летает паутина и стоит туман – осень будет длинной и теплой.

День в Украине и мире

День HR-менеджера. Это профессиональный ежегодный праздник, отмечаемый в Украине в третью среду сентября. Это особый случай отблагодарить специалистов, отвечающих за создание и поддержку единения команды.

Международный день студенческого спорта. Международная федерация студенческого спорта обратилась с предложением ЮНЕСКО с идеей праздника, чтобы подчеркнуть важность разнообразного спорта в высших учебных заведениях.