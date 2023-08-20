20 августа – какой праздник сегодня и что нельзя делать

20 августа верующие чтят преподобного Пимена Печерского. В мире отмечают День москитов. Что нельзя делать и приметы сегодня читайте дальше.

20 августа в церковном календаре – день памяти преподобного Пимена. 24 Канал. Он родился в XI веке и с детских лет был больным слабым ребенком.

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Пимен попросил своих родителей, чтобы они отвели его в Киево-Печерский монастырь. Они согласились и молились в храме о здоровье сына, но он захотел остаться в монастыре и стать монахом. Преподобный переносил тяжелую болезнь 20 лет, но поправился за три дня до своей смерти.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено отказывать в помощи.

Считалось, что этот день неудачен, чтобы выходить на улицу.

Нельзя никому желать зла и злословить.

Запрещен тяжелый физический труд.

Сегодня нужно особенно бережно относиться к аистам. Трогать или вредить им нельзя – это к беде.

20 августа празднуют Александр, Алексей, Антон, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр, Игорь, Анна, Мария.

Приметы на 20 августа

Аисты уже готовятся к отлету – осень будет холодной.

Пауков не видно – ждите непогоды.

Много желудей на дубе – будет теплая погода.

На рассвете красное небо - упадет дождь.

День в Украине и мире

Всемирный день москитов. Это событие связано с вкладом британского врача Рональда Росса, открывшего в 1897 году, что москиты могут передавать малярию. Тем более, эти насекомые несут не только малярию, но и другие серьезные заболевания.