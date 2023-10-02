Какой праздник 2 октября – что лучше не делать сегодня

2 октября верующие чтят память Киприана и Юстины. В мире отмечают Международный день врача. Больше об этом дне читайте дальше.

2 октября православные христиане чтят память мучеников Киприана и Юстины, пишет 24 Канал. Киприан был язычником и жил в Антиохии, где стал главным жрецом.

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Также в Антиохии жила девушка Юстина, исповедовавшая христианство. Один из юношей пытался обольстить ее и склонить к браку, но Юстина отказывалась. Парень обратился к Киприану, но и он не добился цели. Напротив: Юстина обратила Киприана в христианство. Он крестился и стал проповедовать, а девушка поступила в монастырь. Юстина и Киприан погибли за веру во время преследований.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя сплетничать и завидовать.

Считалось, что в этот день лучше не пересаживать цветы.

Нельзя сегодня отправляться в дальний путь и переезжать.

День неудачен для приема гостей.

2 октября празднуют Андрей, Борис, Георгий, Василий, Иван, Давид, Михаил, Константин, Петр, Федор, Степан, Юстина.

Приметы на 2 октября

Если сегодня из березы и дуба не опали листья – следует ждать суровой зимы.

В лесу много грибов – следующим летом будут дожди.

Северный ветер обещает теплую зиму.

Падает дождь – через неделю будут заморозки.

День в Украине и мире

Международный день врача. История праздника идет с 1971 года – тогда была создана международная медицинская гуманитарная организация Врачи без границ – Medecins Sans Frontieres. Каждый год в первый понедельник чествуют всех врачей.

Всемирный день архитектора. Это профессиональный праздник для всех работников в сфере архитектуры, очень важный в жизни. В первый раз праздничную дату отметили в 1985 году.

Международный день ненасилия. Эту дату создала Генассамблея ООН в 2007 году. Авторство термина "ненасилие" принадлежит Махатме Ганди, поэтому праздник отмечают в день его рождения - 2 октября.