Какой праздник 2 октября – что лучше не делать сегодня
2 октября верующие чтят память Киприана и Юстины. В мире отмечают Международный день врача. Больше об этом дне читайте дальше.
2 октября православные христиане чтят память мучеников Киприана и Юстины, пишет 24 Канал. Киприан был язычником и жил в Антиохии, где стал главным жрецом.
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Также в Антиохии жила девушка Юстина, исповедовавшая христианство. Один из юношей пытался обольстить ее и склонить к браку, но Юстина отказывалась. Парень обратился к Киприану, но и он не добился цели. Напротив: Юстина обратила Киприана в христианство. Он крестился и стал проповедовать, а девушка поступила в монастырь. Юстина и Киприан погибли за веру во время преследований.Именины 2 октября празднуют Андрей, Борис, Георгий, Василий, Иван, Давид, Михаил, Константин, Петр, Федор, Степан, Юстина.
Что нельзя делать сегодня
- Сегодня нельзя сплетничать и завидовать.
- Считалось, что в этот день лучше не пересаживать цветы.
- Нельзя сегодня отправляться в дальний путь и переезжать.
- День неудачен для приема гостей.
Приметы на 2 октября
- Если сегодня из березы и дуба не опали листья – следует ждать суровой зимы.
- В лесу много грибов – следующим летом будут дожди.
- Северный ветер обещает теплую зиму.
- Падает дождь – через неделю будут заморозки.
День в Украине и мире
Международный день врача. История праздника идет с 1971 года – тогда была создана международная медицинская гуманитарная организация Врачи без границ – Medecins Sans Frontieres. Каждый год в первый понедельник чествуют всех врачей.
Всемирный день архитектора. Это профессиональный праздник для всех работников в сфере архитектуры, очень важный в жизни. В первый раз праздничную дату отметили в 1985 году.
Международный день ненасилия. Эту дату создала Генассамблея ООН в 2007 году. Авторство термина "ненасилие" принадлежит Махатме Ганди, поэтому праздник отмечают в день его рождения - 2 октября.