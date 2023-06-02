Какой сегодня, 2 июня, праздник – что нельзя делать сегодня, приметы

2 июня верующие чтят память мученика Фалалея. В мире отмечают День здорового питания. Что нельзя делать сегодня и приметы сегодня смотрите ниже.

2 июня в церковном календаре – день памяти мученика Фалалея. Он родился в Ливане и выучился на врача, пишет 24 Канал.

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Фалалей добросовестно лечил больных, но не брал за это плату с религиозных взглядов. Об этом узнали правители. Они заключили в тюрьму Фалалея и пытались добиться, чтобы он отрекся от веры. Из-за отказа мученика потеряли.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя есть рыбу и рыбные блюда.

Сегодня запрещено ссориться с близкими и ругаться.

Лучше в этот день не одалживать деньги.

Приметы на 2 июня

Если сегодня ливень – через полгода будет сильный снегопад.

Лягушки громко квакают сегодня – щедро уродят огурцы.

Пчелы агрессивны и жалят – к дождю.

Много росы на траве – на следующий день похолодает.

На елке много шишек – к богатому урожаю огурцов.

2 июня празднуют Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Ян, Сюзанна.

День в Украине и мире

День здорового питания. Этот праздник отмечают, чтобы напоминать о важности питания и его влиянии на организм. Также сегодня отмечают Всемирный день борьбы с расстройством пищевого поведения.