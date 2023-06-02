2 июня в церковном календаре – день памяти мученика Фалалея. Он родился в Ливане и выучился на врача, пишет 24 Канал.
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Фалалей добросовестно лечил больных, но не брал за это плату с религиозных взглядов. Об этом узнали правители. Они заключили в тюрьму Фалалея и пытались добиться, чтобы он отрекся от веры. Из-за отказа мученика потеряли.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя есть рыбу и рыбные блюда.
- Сегодня запрещено ссориться с близкими и ругаться.
- Лучше в этот день не одалживать деньги.
Приметы на 2 июня
- Если сегодня ливень – через полгода будет сильный снегопад.
- Лягушки громко квакают сегодня – щедро уродят огурцы.
- Пчелы агрессивны и жалят – к дождю.
- Много росы на траве – на следующий день похолодает.
- На елке много шишек – к богатому урожаю огурцов.
День в Украине и мире
День здорового питания. Этот праздник отмечают, чтобы напоминать о важности питания и его влиянии на организм. Также сегодня отмечают Всемирный день борьбы с расстройством пищевого поведения.