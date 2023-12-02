Какой церковный праздник 2 декабря: что нельзя делать сегодня

2 декабря 2023, 07:00
Читати новину українською

Сегодня, 2 декабря, по новому церковному календарю чтят память святого пророка Аввакума. Он известен тем, что когда-то написал обширную книгу откровений.

В ней Аввакум рассказал о притеснениях христиан, о пяти проклятиях халдеев и о большом страшном суде. Подробнее об этом дне расскажет 24 Канал.

Важно Православный календарь на декабрь: новые даты главных церковных праздников этого месяца

Святой Аввакум – восьмой малый пророк. Он предсказал падение и разрушение Иерусалимского храма. Во время войны с Иерусалимом Аввакум отправился в Аравию помогать местным служителям веры. Однажды, когда пророк нес им пищу, прилетел ангел и перенес святого в темницу в Вавилоне, где голодал пророк Даниил.

Что нельзя делать сегодня

  • Запрещено лениться.
  • Нельзя унывать, плакать и вспоминать о прошлом.
  • Не стоит стричь ногти и делать маникюр, потому что можно преждевременно уйти из жизни.
  • Нельзя делиться своими секретами и планами на будущее с другими людьми.
  • Запрещено поднимать вещи с земли, иначе можно привлечь чужие беды.

Народные приметы

  • Если к вечеру будет туман, то вскоре придет метель.
  • Птицы на верхушках деревьев пророчат сильный ветер.
  • Если выпадет много снега, то на следующий год получите богатый урожай зерна.
  • Ожидайте похолодания, если кошка будет спать целый день.
  • Яркие звезды на небе – к сильным морозам. 

Птицы на деревьях – к сильному ветру / Фото Canva

Что еще отмечают

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства, который основала ООН. В некоторых странах рабство до сих пор существует. Оно унижает честь и достоинство людей. Поэтому важно в этот день говорить об отмене этого ужасающего явления.

Также сегодня – Всемирный день компьютерной грамотности. Впервые его отпраздновали в Индии в 2001 году. Тогда одна IT-компания решила отметить 20 лет со дня основания. Впоследствии праздник стал популярен и в других странах мира.

 

Автор: Марія Примич