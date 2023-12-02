Какой церковный праздник 2 декабря: что нельзя делать сегодня
Сегодня, 2 декабря, по новому церковному календарю чтят память святого пророка Аввакума. Он известен тем, что когда-то написал обширную книгу откровений.
В ней Аввакум рассказал о притеснениях христиан, о пяти проклятиях халдеев и о большом страшном суде. Подробнее об этом дне расскажет 24 Канал.
Важно Православный календарь на декабрь: новые даты главных церковных праздников этого месяца
Святой Аввакум – восьмой малый пророк. Он предсказал падение и разрушение Иерусалимского храма. Во время войны с Иерусалимом Аввакум отправился в Аравию помогать местным служителям веры. Однажды, когда пророк нес им пищу, прилетел ангел и перенес святого в темницу в Вавилоне, где голодал пророк Даниил.
Что нельзя делать сегодня
- Запрещено лениться.
- Нельзя унывать, плакать и вспоминать о прошлом.
- Не стоит стричь ногти и делать маникюр, потому что можно преждевременно уйти из жизни.
- Нельзя делиться своими секретами и планами на будущее с другими людьми.
- Запрещено поднимать вещи с земли, иначе можно привлечь чужие беды.
Народные приметы
- Если к вечеру будет туман, то вскоре придет метель.
- Птицы на верхушках деревьев пророчат сильный ветер.
- Если выпадет много снега, то на следующий год получите богатый урожай зерна.
- Ожидайте похолодания, если кошка будет спать целый день.
- Яркие звезды на небе – к сильным морозам.
Что еще отмечают
2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства, который основала ООН. В некоторых странах рабство до сих пор существует. Оно унижает честь и достоинство людей. Поэтому важно в этот день говорить об отмене этого ужасающего явления.
Также сегодня – Всемирный день компьютерной грамотности. Впервые его отпраздновали в Индии в 2001 году. Тогда одна IT-компания решила отметить 20 лет со дня основания. Впоследствии праздник стал популярен и в других странах мира.