Какой церковный праздник 2 декабря: что нельзя делать сегодня

Сегодня, 2 декабря, по новому церковному календарю чтят память святого пророка Аввакума. Он известен тем, что когда-то написал обширную книгу откровений.

В ней Аввакум рассказал о притеснениях христиан, о пяти проклятиях халдеев и о большом страшном суде. Подробнее об этом дне расскажет 24 Канал.

Важно Православный календарь на декабрь: новые даты главных церковных праздников этого месяца

Святой Аввакум – восьмой малый пророк. Он предсказал падение и разрушение Иерусалимского храма. Во время войны с Иерусалимом Аввакум отправился в Аравию помогать местным служителям веры. Однажды, когда пророк нес им пищу, прилетел ангел и перенес святого в темницу в Вавилоне, где голодал пророк Даниил.

Что нельзя делать сегодня

Запрещено лениться.

Нельзя унывать, плакать и вспоминать о прошлом.

Не стоит стричь ногти и делать маникюр, потому что можно преждевременно уйти из жизни.

Нельзя делиться своими секретами и планами на будущее с другими людьми.

Запрещено поднимать вещи с земли, иначе можно привлечь чужие беды.

Народные приметы

Если к вечеру будет туман, то вскоре придет метель.

Птицы на верхушках деревьев пророчат сильный ветер.

Если выпадет много снега, то на следующий год получите богатый урожай зерна.

Ожидайте похолодания, если кошка будет спать целый день.

Яркие звезды на небе – к сильным морозам.

Птицы на деревьях – к сильному ветру / Фото Canva

Что еще отмечают

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства, который основала ООН. В некоторых странах рабство до сих пор существует. Оно унижает честь и достоинство людей. Поэтому важно в этот день говорить об отмене этого ужасающего явления.

Также сегодня – Всемирный день компьютерной грамотности. Впервые его отпраздновали в Индии в 2001 году. Тогда одна IT-компания решила отметить 20 лет со дня основания. Впоследствии праздник стал популярен и в других странах мира.