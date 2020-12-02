2 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 декабря в народном календаре чтят память пророка Авдия, обладавшего даром предвидения. Люди верили, что Авдей – покровитель домашнего хозяйства и семейного счастья. Из-за этого его и прозвали Авдей.
Именины сегодня празднуют: Федор, Денис.
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Народные приметы на 2 декабря
– Снежный день с сильным ветром – ждите длительную зиму и холодную весну.
– Много снега с глубокими сугробами – ждите богатого урожая в следующем году.
– Ясное небо – ждите морозов, а тусклое – будет оттепель в ближайшие дни.
– Ветер резко изменился на юго-западный с юго-восточного – в ближайшее время погода испортится.
Что можно делать 2 декабря
1. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не накликать беду и финансовых трудностей.
2. Если у вас простуда, сделайте напиток из трав и меда, который поможет избавиться от многих заболеваний.
Что нельзя делать 2 декабря
1. Не рекомендуется сегодня без надобности выходить из дома. Говорят, что в этот день на улице свирепствует нечисть.
2. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.
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