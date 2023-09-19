Какой сегодня, 19 сентября, праздник – что нельзя делать сегодня

19 сентября в церковном календаре – день памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. В мире отмечают День рождения смайла. О запретах и приметах на этот день читайте ниже.

19 сентября верующие чтят память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пишет 24 Канал. Они пострадали за свою веру во Христа во время гонения христиан.

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Известно, что однажды в городе Антиохии проходил языческий праздник. Тогда Трофим и Савватий молились Господу, прося его наставить язычников на путь истины. Их задержали и привели к правителю. Во время допроса они отказывались отречься от Иисуса Христа. Савватий умер от жестокой пытки, а Трофима отправили в другой город, где его ждали еще большие мучения. Там его навещал Доримедонт, но об этом узнали и замучили обоих.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя устраивать конфликты и скандалы.

Нельзя брать взаймы или что-то занимать – даже мелочь.

Считалось, что сегодня лучше не убирать дома.

Нельзя бездельничать и сидеть дома.

19 сентября празднуют Алексей, Гаврило, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария.

Приметы на 19 сентября

Листья осины ложатся лицевой стороной вверх – к холодной зиме, если наоборот – к теплой.

Многие желуди на дубе обещают щедрый урожай хлеба в следующем году.

Вечером облака посинели – погода изменится.

Теплая погода – до спокойной осени.

Утром виден туман – скоро потеплеет.



День рождения смайла / Фото Pixabay

День в Украине и мире

День рождения смайлика. Художник Гарви Белл в 1963 году в США создал улыбающееся лицо как символ страховой компании – началась история смайла. Смайл, который сейчас используют в сети, был создан в 1982 году Скоттом Фалманом, ученым, который предложил использовать определенные знаки для выражения эмоций.