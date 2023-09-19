19 вересня віряни вшановують пам'ять мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, повідомляє 24 Канал. Вони постраждали за свою віру у Христа за часів гоніння християн.
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Відомо, що якось у місті Антіохії відбувалось язичницьке свято. Тоді Трохим і Саватій молилися до Господа, просивши його наставити язичників на шлях істини. Та їх затримали й привели до правителя. Під час допиту вони відмовлялися зректися Ісуса Христа. Саватій помер від жорстоких тортур, а Трохима відправили до іншого міста, де його чекали ще більші муки. Там його провідував Доримедонт, але про це дізналися і закатували обох.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна влаштовувати конфлікти й скандали.
- Не можна брати у борг чи щось позичати – навіть дрібнички.
- Вважалось, що сьогодні краще не прибирати вдома.
- Не можна байдикувати та сидіти вдома.
Прикмети на 19 вересня
- Листя осики лягає лицьовою стороною доверху – до холодної зими, якщо навпаки – до теплої.
- Багато жолудів на дубі обіцяють щедрий врожай хліба наступного року.
- Ввечері хмари посиніли – погода зміниться.
- Тепла погода – до спокійної осені.
- Вранці видно туман – скоро потеплішає.
День народження смайлу / Фото Pixabay
День в Україні та світі
День народження смайлика. Художник Гарві Белл у 1963 році у США створив усміхнене обличчя як символ страхової компанії – відтоді почалась історія смайлу. Той смайл, який зараз використовують у мережі, був створений у 1982 році Скоттом Фалманом, вченим, який запропонував використовувати певні знаки для вираження емоцій.