Какой сегодня, 19 октября, праздник – что нельзя делать сегодня
19 октября 2023, 08:00Читати новину українською
19 октября христиане чествуют Иоанна Рыльского. Считалось, что в этот день нельзя оставлять вещи сушиться. Больше об этом дне читайте дальше.
19 октября – Православная Церковь Украины отмечает день перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского. Он родился в набожной семье, но рано потерял родителей. Потому стал работать еще в юном возрасте.
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Иоанн стал монахом и изучал в монастыре богословские писания. Он соблюдал пост и много молился, поэтому к нему часто стали приходить люди. Но монах избегал общения, потому каждый раз отправлялся в другую пещеру. Те места, где он находился, становились храмами. Иоанн прожил долгую жизнь, его мощи перенесли после смерти.Именины 19 октября празднуют Петр, Николай, Иван, Михаил, Дмитрий, Павел, Феликс, Сергей, Леонид.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя сегодня вступать в ссоры.
- Считалось, что в этот день нельзя оставаться вещи сушиться.
- В этот день запрещено убивать пауков.
- Нельзя отказывать в подаянии и помощи.
Приметы на 19 октября
- Уже выпал снег – до сильных морозов.
- День безветренный обещает похолодание.
- Сегодня тепло – значит, и весна будет теплой.
- Земля подмерзла перед снегопадом – к хорошим урожаям.
- Красный закат – погода ухудшится.