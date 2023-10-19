Какой сегодня, 19 октября, праздник – что нельзя делать сегодня

19 октября христиане чествуют Иоанна Рыльского. Считалось, что в этот день нельзя оставлять вещи сушиться. Больше об этом дне читайте дальше.

19 октября – Православная Церковь Украины отмечает день перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского. Он родился в набожной семье, но рано потерял родителей. Потому стал работать еще в юном возрасте.

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Иоанн стал монахом и изучал в монастыре богословские писания. Он соблюдал пост и много молился, поэтому к нему часто стали приходить люди. Но монах избегал общения, потому каждый раз отправлялся в другую пещеру. Те места, где он находился, становились храмами. Иоанн прожил долгую жизнь, его мощи перенесли после смерти.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя сегодня вступать в ссоры.

Считалось, что в этот день нельзя оставаться вещи сушиться.

В этот день запрещено убивать пауков.

Нельзя отказывать в подаянии и помощи.

Приметы на 19 октября

19 октября празднуют Петр, Николай, Иван, Михаил, Дмитрий, Павел, Феликс, Сергей, Леонид.