Кого христиане чествуют 19 января: почему сегодня нельзя ссориться с родными
19 января христиане чтят память преподобного Макария Великого, Египетского. В древности люди считали его покровителем скота, который защищал животных от различных болезней.
Сегодня отмечается Международный день фетиша и Всемирный день домашнего сыра. Больше информации об этих праздниках читайте на сайте 24 Канала.
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День памяти преподобного Макария Великого
Люди считали Макария очень мудрым человеком, потому и назвали его Великим. Он жил довольно просто, кроме того, был монахом. В течение дня Макарий мало спал и пил совсем немного воды. Интересно, что он употреблял пищу всего один раз в неделю. Впоследствии преподобный получил дар от Иисуса Христа. Макарий начал лечить людей от серьезных болезней и воскрешать умерших.
Что нельзя делать
- Не стоит ссориться с близкими людьми, потому что можете навлечь проблемы с зубами.
- Запрещено шить, вышивать и вязать.
- Нельзя пить сырую воду.
- Запрещено злословить, злиться и оскорблять людей.
- Не стоит пить много алкоголя.
- Лучше не выходить на улицу вечером.
Народные приметы
- Если на небе будет много звезд, весна придет поздно.
- Погода в феврале будет такой же, как сегодня.
- Если сегодня не будет снега, то ждите ранней весной.
- Если грянет сильный мороз, то летом будет жарко.
Что еще отмечают
19 января отмечается Всемирный день домашнего сыра. В 2019 году его основала немецкая писательница, которая была поклонницей правильного питания. Она считала, что сыр – полезен для здоровья, поэтому призывала людей употреблять его каждый день.
Также сегодня отмечается Международный день фетиша, который появился в Великобритании. Поклонники праздника выступают против дискриминации БДСМ-культуры и фетиш-культуры.