Кого христиане чествуют 19 января: почему сегодня нельзя ссориться с родными

19 января 2024, 07:00
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19 января христиане чтят память преподобного Макария Великого, Египетского. В древности люди считали его покровителем скота, который защищал животных от различных болезней.

Сегодня отмечается Международный день фетиша и Всемирный день домашнего сыра. Больше информации об этих праздниках читайте на сайте 24 Канала.

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День памяти преподобного Макария Великого

Люди считали Макария очень мудрым человеком, потому и назвали его Великим. Он жил довольно просто, кроме того, был монахом. В течение дня Макарий мало спал и пил совсем немного воды. Интересно, что он употреблял пищу всего один раз в неделю. Впоследствии преподобный получил дар от Иисуса Христа. Макарий начал лечить людей от серьезных болезней и воскрешать умерших.

Что нельзя делать

  • Не стоит ссориться с близкими людьми, потому что можете навлечь проблемы с зубами.
  • Запрещено шить, вышивать и вязать.
  • Нельзя пить сырую воду.
  • Запрещено злословить, злиться и оскорблять людей.
  • Не стоит пить много алкоголя.
  • Лучше не выходить на улицу вечером.

Народные приметы

  • Если на небе будет много звезд, весна придет поздно.
  • Погода в феврале будет такой же, как сегодня.
  • Если сегодня не будет снега, то ждите ранней весной.
  • Если грянет сильный мороз, то летом будет жарко.

Что еще отмечают

19 января отмечается Всемирный день домашнего сыра. В 2019 году его основала немецкая писательница, которая была поклонницей правильного питания. Она считала, что сыр – полезен для здоровья, поэтому призывала людей употреблять его каждый день.

Также сегодня отмечается Международный день фетиша, который появился в Великобритании. Поклонники праздника выступают против дискриминации БДСМ-культуры и фетиш-культуры.

 

Автор: Марія Примич