Какой сегодня, 19 июля, праздник – от каких дел лучше воздержаться
19 июля 2023, 07:00Читати новину українською
19 июля христиане чтят преподобного Сысоя Великого. В Украине сегодня отмечают День тренера. Что нельзя делать в этот день, читайте дальше.
19 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Сысоя Великого, пишет 24 Канал. Его запомнили как монаха-отшельника, жившего в пустынях Египта.
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Сысой Великий много молился и был строгим к себе, а за свои поступки получил дар чудотворения. Считается, что преподобному удалось воскресить мертвого мальчика, которого принес на руках отец.Именины 19 июля празднуют Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Юлиана, Марфа.
Что нельзя делать сегодня
- В старину говорили, что в этот день нельзя спешить – это к плохим последствиям.
- Нельзя злословить и сердиться.
- Лучше не проводить сделок с деньгами.
- Считалось, что сегодня девушкам и женщинам нельзя убирать.
Приметы на 19 июля
- Сегодня упал дождь – осень тоже будет дождливая.
- Луна в тумане – скоро похолодает.
- Листья желтеют – осень и зима придут рано.
День в Украине и мире
День тренера. Сегодня работники физической культуры и спорта Украины отмечают профессиональный праздник. Оно очень молодое – дату определили в 2021 году, до этого праздник был неофициальным.