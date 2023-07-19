Какой сегодня, 19 июля, праздник – от каких дел лучше воздержаться

19 июля христиане чтят преподобного Сысоя Великого. В Украине сегодня отмечают День тренера. Что нельзя делать в этот день, читайте дальше.

19 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Сысоя Великого, пишет 24 Канал. Его запомнили как монаха-отшельника, жившего в пустынях Египта.

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Сысой Великий много молился и был строгим к себе, а за свои поступки получил дар чудотворения. Считается, что преподобному удалось воскресить мертвого мальчика, которого принес на руках отец.

Что нельзя делать сегодня

В старину говорили, что в этот день нельзя спешить – это к плохим последствиям.

Нельзя злословить и сердиться.

Лучше не проводить сделок с деньгами.

Считалось, что сегодня девушкам и женщинам нельзя убирать.

Приметы на 19 июля

Сегодня упал дождь – осень тоже будет дождливая.

Луна в тумане – скоро похолодает.

Листья желтеют – осень и зима придут рано.

19 июля празднуют Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Юлиана, Марфа.

День в Украине и мире

День тренера. Сегодня работники физической культуры и спорта Украины отмечают профессиональный праздник. Оно очень молодое – дату определили в 2021 году, до этого праздник был неофициальным.