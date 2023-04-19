19 апреля в церковном календаре – день памяти святого Евтихия, который был Константинопольским патриархом, сообщает 24 Канал. Он получил первое образование от деда, который также привил ему христианство.

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Евтихий стал монахом в молодом возрасте, впоследствии был архимандритом амасийских монастырей. Говорят, что к Евтихию приходил святой Петр во сне и приказал стать патриархом.

19 апреля именины празднуют Ярема, Григорий, Мефодий, Павел.

Что сегодня нельзя делать

В этот день советовали бережно относиться к яблоне – нельзя резать дерево или ломать ветки.

Лучше не делать больших покупок сегодня.

Нельзя кричать, ссориться или злословить.

Нельзя одевать синюю или черную одежду – они сегодня считаются несчастливыми.

Приметы на сегодня

Если сегодня ветрено – урожай будет бедным.

Утром туман – до конца апреля будет сухая погода.

Много сока из березы – лето будет дождливым.

Ласточки до сих пор не прилетели – весна будет холодная.

Сегодня день тихий и спокоен – урожай будет ранним.

День в Украине и мире

День поэзии и творческого искусства. В этот день вспоминают о людях с творческими и художественными наклонностями.

День подснежника. Милый весенний праздник начали в Великобритании, где первые подснежники появляются в апреле. В Украине эти цветы произрастают в марте, их считают защитниками от злых духов.

Международный день секретаря. Этот профессиональный праздник отмечают в последнее воскресенье апреля. Оно не является официальным, но популярно в Украине и мире.