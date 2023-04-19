19 апреля в церковном календаре – день памяти святого Евтихия, который был Константинопольским патриархом, сообщает 24 Канал. Он получил первое образование от деда, который также привил ему христианство.
Смотрите также 18 апреля – какой сегодня церковный праздник и что нельзя делать в этот день
Евтихий стал монахом в молодом возрасте, впоследствии был архимандритом амасийских монастырей. Говорят, что к Евтихию приходил святой Петр во сне и приказал стать патриархом.
Что сегодня нельзя делать
- В этот день советовали бережно относиться к яблоне – нельзя резать дерево или ломать ветки.
- Лучше не делать больших покупок сегодня.
- Нельзя кричать, ссориться или злословить.
- Нельзя одевать синюю или черную одежду – они сегодня считаются несчастливыми.
Приметы на сегодня
- Если сегодня ветрено – урожай будет бедным.
- Утром туман – до конца апреля будет сухая погода.
- Много сока из березы – лето будет дождливым.
- Ласточки до сих пор не прилетели – весна будет холодная.
- Сегодня день тихий и спокоен – урожай будет ранним.
День в Украине и мире
День поэзии и творческого искусства. В этот день вспоминают о людях с творческими и художественными наклонностями.
День подснежника. Милый весенний праздник начали в Великобритании, где первые подснежники появляются в апреле. В Украине эти цветы произрастают в марте, их считают защитниками от злых духов.
Международный день секретаря. Этот профессиональный праздник отмечают в последнее воскресенье апреля. Оно не является официальным, но популярно в Украине и мире.