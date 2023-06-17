Какой праздник 18 июня – что нельзя делать и все об этом дне

18 июня в Украине и мире отмечают Международный день отца. В этот день верующие чтят мученика Дорофея. Смотрите больше об этом дне и что нельзя делать.

18 июня в церковном календаре – день памяти мученика Дорофея (Дорофия) Тирского, пишет 24 Канал.

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Дорофей жил во времена правления императоров Диоклетиана, Константина Великого и Юлиана Отступника. Он всю жизнь подвергался преследованиям за свою непоколебимую веру. Во время правления Диоклетиана Дорофей скрывался, но вернулся в город и продолжил проповедовать, когда правленцем стал Константин Великий. За Юлиана Отступника Дорофея схватили и подвергли продолжительным пыткам, затем он погиб за веру во Христа.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя браться за домашние или бытовые дела.

Лучше не делать дорогие покупки.

Нельзя конфликтовать и ссориться.

Приметы на 18 июня

Солнце парит и тишина в воздухе – нужно готовиться к грозе.

Хорошая погода в этот день – щедро уродят зерновые.

Восточный ветер – значит, лето будет дождливым.

Пчелы остаются в ульях – ждите дождя.

18 июня празднуют Аполлон, Гавриил, Георгий, Гордий, Егор, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Теодор, Федор.



День отца / Фото Pixabay

День в Украине и мире

День участкового инспектора полиции. Сегодня профессиональный праздник у участковых полицейских, выполняющих не менее важные обязанности. Праздник начали в 2004 году.

Международный день отца. Учредила этот праздник американка Сонори Смарт Додд, решившая создать день для отца. Ее папа воспитывал 5 детей после потери мамы. Следовательно, праздник отмечают каждое третье воскресенье июня.