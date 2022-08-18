18 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

18 августа 2022 , 04:00
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18 августа верующие чтят память византийского монаха Афанасия Афонского. Кто празднует именины в этот день и какие памятные даты 18 августа – читайте дальше.

Именины: кто в этот день празднует день Ангела

18 августа день Ангела отмечают Варвара, Геннадий, Кирилл, Сергей, Елизавета, Василий, Анна, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.

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Праздник в Украине и мире

  • День плохой поэзии;
  • День "Никогда не сдавайся";
  • В 1992 году была учреждена Почетная награда Президента Украины, первая награда независимой Украины (с 1996 – орден "За заслуги").

Праздник в церковном календаре

18 августа почитается память византийского монаха Афанасия Афонского. Также отмечают память мученика Евстигния.

Приметы 18 августа

  • Вечером громкое эхо – теплые дни еще задержатся;
  • Чайки купаются в воде – к дождю;
  • Если вылезло много червей – будет дождь;
  • Птицы летают низко над землей – скоро будет гроза.

Что нельзя делать 18 августа

  • Ночь 18 августа считается опасной, поэтому наши предки еще давно старались не выходить после заката из дома;
  • Нельзя сегодня есть в поле, иначе весь год будет плохой урожай;
  • Спать днем 18 августа – до боли в спине.
Автор: Квітослава Туз