18 апреля – какой сегодня церковный праздник и что нельзя делать в этот день

18 апреля христиане чтят память Феодула-чтеца. В мире отмечают Международный день памяток и исторических мест. Смотрите больше об этом дне и что нельзя делать сегодня.

18 апреля в церковном календаре – день памяти Феодула-чтеца и преподобной Феодоры Солунской. Феодул был учеником старца Агапода – они были чтецами в Фессалонике, пишет 24 Канал.

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Однажды ночью Феодулу приснилось, будто светлый человек положил ему кольцо с изображением Иисуса. Проснувшись, перстень действительно был в его руках. Он воспринял это как знак проповедовать и отправился рассказывать о христианстве. Погиб мученической смертью.

Что нельзя делать 18 апреля

В этот день нельзя злословить, ссориться или провоцировать конфликты.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

В этот день не советовали заниматься тяжелым трудом.

Приметы на сегодня

Осы начинают строить гнезда в открытых гнездах – лето будет сырым.

Жуки-солнышки уже появились – с тех пор будет тепло.

На берегу распустились листья – пора сажать картошку.

Наши предки заметили, что в этот день будет жарко.

Много сока из березы – к дождливому лету.

празднуют Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен.

День в Украине и мире

Международный день памятников и исторических мест или День всемирного наследия. Это событие направлено на повышение осведомленности о культурном наследии.

День основания Общества Красного Креста в Украине. Первый съезд общества прошел еще в 1918 году. Сейчас Красный Крест подвергается критике, поскольку, по мнению многих, не выполняет обещания устава, несмотря на предоставленные полномочия.