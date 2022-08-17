17 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 августа 2022 , 04:30
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17 августа верующие чтят память преподобной мученицы Евдокии. В этот день отмечают День секонд-хенда. Кто празднует именины в этот день и какие памятные даты 17 августа – читайте дальше.

Именины: кто в этот день празднует день Ангела

17 августа день Ангела отмечают Антонина, Евдокия, Кузьма, Алексей, Михаил, Денис, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.

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Праздник в Украине и мире

  • День картофеля;
  • День секонд-хенда.

Праздник в церковном календаре

17 августа почитается память преподобной мученицы Евдокии. Также в этот день церковь чтит память семи Эфесских отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартыниана, Иоанна, Костантина, Антонина, Дионисия.

Приметы 17 августа

  • Какая погода на Евдохе – таким и ноябрь будет;
  • Падает дождь – ждите непогоду всю неделю;
  • Луна на небе хорошо видна – на следующий день будет хорошая погода.

Что нельзя делать 17 августа

  • Сегодня нельзя собирать огурцы;
  • Не стоит сегодня никому рассказывать свои секреты.

Автор: Квітослава Туз