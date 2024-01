Также сегодня – Всемирный день The Beatles и День памяти защитников Донецкого аэропорта. Подробнее расскажет 24 Канал.

Важно Не только Рождество и Николая: как изменились даты церковных праздников на 2024 год

День поклонения честным веригам апостола Петра

В древние времена одного из 12 апостолов Иисуса Христа Павла заключили в тюрьму за то, что он рассказывал людям о Господе. Соответствующий указ издал царь Ирод Агрипп. Павла сковали веригами, однако, его спас ангел, спустившийся с небес. Он снял с рук апостола железные цепи и помог выбраться из тюрьмы.

Христиане считали, что это событие – настоящее чудо. Поэтому они забрали вериги, которые сковывали апостола Павла в тюрьме. Даже ходили легенды, что эти цепи лечили больных. Надо было просто к ним прикоснуться.

Что нельзя делать

Нельзя брать в руки острые предметы.

Запрещено плохо обращаться с домашним скотом.

Не следует конфликтовать с друзьями и родными.

Нельзя выносить мусор из дома, чтобы не унести вместе с ним счастья.

Запрещено заниматься стиркой.

Народные приметы

Если начнется метель, то летом будет лить как из ведра.

Северный ветер – к морозам

Суровый мороз – к жаркому лету.

Если на небе будет много звезд и яркая луна, получите богатый урожай.

Что еще отмечают

Каждый год 16 января отмечается Всемирный день The Beatles. Легендарная британская группа была создана в Ливерпуле в 1960 году. Первоначально музыканты выступали в пабах и ночных клубах. Впоследствии они приобрели безумную популярность. Первый альбом Please Please Me группа выпустила 22 марта 1963 года. Последний концерт ребята отыграли 30 января 1969 года, когда выступили на крыше штаб-квартиры своей компании Apple Corps. В 1970 году участник группы Пол Маккартни сообщил о ее распаде.

Также сегодня в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта, которых еще называют Киборгами. Именно они стали инициаторами введения этого дня. Борьба за Донецкий аэропорт продолжалась с сентября 2014 года по 23 января 2015 года. В то время проходили одни из самых ожесточенных боев войны на востоке Украины. В этот день стоит поблагодарить храбрых украинских воинов за защиту нашего государства. События, которые происходили тогда, и происходящие сейчас, навсегда оставят след в истории Украины.