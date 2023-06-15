16 июня – какой завтра праздник и что нельзя делать в этот день

16 июня отмечают Всемирный день морских черепах, а верующие чествуют святого Лукиллиана. Что нельзя делать в этот день и приметы смотрите дальше.

16 июня в церковном календаре – день памяти святого Лукиллиана, пишет 24 Канал. Он жил в III веке и сначала был языческим жрецом.

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Лукиллиан обратился к христианству и начал активно проповедовать и обращать других. Об этом узнал другой жрец и доложил начальству. Лукиллиана арестовали и долго мучили с другими верующими. Впоследствии святому отрубили голову.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя ругаться и употреблять плохие слова.

Лучше не заключать сегодня важные соглашения.

В этот день рекомендовали не рассказывать сокровенные желания и секреты.

Приметы на завтра

В этот день гроза – будет плохим сенокос.

Упал сильный дождь – щедро вырастут грибы.

Туман с утра стелется по воде – будет тепло.

16 июня празднуют Георгий, Егор, Илларион, Рафаэль, Сюзанна, Фекла.

День в Украине и мире

Всемирный день морских черепах. Этот праздник был основан по случаю открытия одного из крупнейших национальных парков в Коста-Рике, где можно было исследовать черепах. Празднование проходит под эгидой Всемирного фонда дикой природы.

Международный день семейных денежных переводов. Этот праздник молодой – он стал официальным в 2018 году благодаря ООН. В этот день вспоминают об эмигрантах: многие переезжают в другие страны на заработки и пересылают родным средства.