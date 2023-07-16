Какой церковный праздник 16 июля – что нельзя делать сегодня

16 июля христиане чествуют патриарха Анатолия. В Украине сегодня отмечают День бухгалтера. Смотрите дальше, что нельзя делать в этот день и кто празднует именины.

16 июля в церковном календаре – день памяти святого Анатолия, патриарха Цареградского, пишет 24 Канал. Он родился в Александрии и посвятился диакону в юном возрасте.

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В 449 году выбирали нового патриарха – тогда решили избрать младших священнослужителей, поэтому им стал Анатолий. Он долго служил в пользу церкви и обладал добродетельным образом жизни.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ссориться и злословить.

Сегодня запрещено употреблять алкоголь.

Нельзя одалживать деньги.

В этот день лучше не отказывать в помощи.

Приметы на 16 июля

Если мошки и комары летают кругами – еще неделю будет хорошая погода.

Паук плетет новую паутину – будет тепло.

Ярко горит Полярная звезда – к хорошей погоде.

16 июля празднуют Александр, Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк, Филипп.



День бухгалтера 2023 года / Фото Pixabay

День в Украине и мире

День принятия Декларации о суверенитете Украины. В этот день в 1990 году был принят государственно-правовой акт о суверенитете страны. Он устанавливал украинскую самостоятельность, гражданство, независимость и право устанавливать внешние отношения.

День бухгалтера. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бухгалтеры и аудиторы. В Украине первые попытки осуществлять учет были в Трипольской культуре.

День металлурга. Еще один профессиональный праздник у украинских металлургов и горняков. Дата началась в 1993 году, хотя отрасль металлургии считается одной из древнейших.