15 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 сентября 2022 , 06:30Читати новину українською
15 сентября чтят память святого мученика Мамонтия, его отца Федота и матери Руфины. Кто празднует именины в этот день и какие памятные даты 15 сентября – читайте дальше.
Именины: кто в этот день празднует день Ангела
15 сентября день Ангела отмечают Анатолий, Богдан, Виктор, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.
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Праздник в Украине и мире
- Всемирный день борьбы с лимфомами;
- День рождения Google.
Праздник в церковном календаре
15 сентября в народном календаре отмечается память святого мученика Мамонтия, его отца Федота и матери Руфины. В юном возрасте Мамонтий обратил в христианскую веру многих своих ровесников. За распространение христианства его поймали и подвергли пыткам.
Приметы 15 сентября
- Дождь – до сухой погоды;
- Безветренная погода – до ясной осени.
Что нельзя делать 15 сентября
- Сегодня нельзя возбуждать новые дела, поскольку они провалятся;
- В этот день нельзя одевать яркую одежду, чтобы вас не сглазили.