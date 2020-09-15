15 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 сентября в народном календаре отмечается память святого мученика Мамонтия, его отца Федота и матери Руфины.
Именины сегодня празднуют: Антон, Леонид, Федор, Юлиан.
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Народные приметы на 15 сентября
– Если день ясный, то осень теплая будет.
– Если закат красного цвета, скоро будет мороз.
– Дождь – к сухой осени.
– Низкие тучи – к ненастью.
– Безветренная погода и обилие росы – к ясной и теплой осени.
Что можно делать 15 сентября
- Если в этот день окурить дом ладаном, то можно защитить его от происков нечистой силы.
Что нельзя делать 15 сентября
- Не надевайте яркую одежду, так как вас могут сглазить.
- Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.
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