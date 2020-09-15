15 сентября в народном календаре отмечается память святого мученика Мамонтия, его отца Федота и матери Руфины.

Именины сегодня празднуют: Антон, Леонид, Федор, Юлиан.

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Народные приметы на 15 сентября

– Если день ясный, то осень теплая будет.

– Если закат красного цвета, скоро будет мороз.

– Дождь – к сухой осени.

– Низкие тучи – к ненастью.

– Безветренная погода и обилие росы – к ясной и теплой осени.

Что можно делать 15 сентября

Если в этот день окурить дом ладаном, то можно защитить его от происков нечистой силы.

Что нельзя делать 15 сентября