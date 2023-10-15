Какой церковный праздник 15 октября – от чего сегодня отказаться

15 октября христиане чтят преподобного Евфимия. В мире отмечают День здоровья молочной железы. Больше об этом дне читайте дальше.

15 октября в церковном календаре – день памяти святого Евфимия Солунского, пишет 24 Канал. Он родился в христианской семье и по принуждению родителей рано женился.

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В 18 лет Евфимий (к монашеству – Никита) решил покинуть семью и ушел в монастырь. Сначала он находился в монастыре, а затем пошел на гору Афон и в жестких ограничениях прожил там 15 лет, из которых 3 года провел в молчании. Еще 12 лет Евфимий провел в затворе, а затем стал столбцом. Он получил дар чудотворения, потому лечил людей. Позже монах основал мужской и женский монастыри.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено ругаться и скандалить, сплетничать.

Сегодня нельзя убирать и заниматься бытом.

Лучше в этот день не ходить в лес.

Считалось, что после заката лучше не выходить из дома.

15 октября празднуют Дмитрий, Ефим, Афанасий, Лукьян, Денис, Иван.

Синоптик на 15 октября

Если сегодня ясное небо – скоро будут морозы.

Сильный дождь и ледяной ветер – к холодной зиме.

Листья из деревьев уже опали – ждите морозов.

Облака на восходе солнца – к ненастью.

День в Украине и мире

День здоровья молочной железы или Всемирный день борьбы с раком груди. Событие было создано в 2008 году, чтобы повысить осведомленность о важности здоровья молочной железы и ежегодных чекапов.

День работников пищевой промышленности в Украине. Профессиональный праздник отмечают каждый год в третье воскресенье октября с 1966 года.

Международный день сельских женщин. Праздник начался на Женской конференции ООН в 1995 году, чтобы почтить женщин, работающих в сельском хозяйстве.