15 жовтня у церковному календарі – день пам'яті святого Євфимія Солунського, пише 24 Канал. Він народився в християнській родині та через примус батьків рано одружився.
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У 18 років Євфимій (до чернецтва – Микита) вирішив залишити сім'ю та пішов у монастир. Спочатку він був у монастирі, а потім пішов на гору Афон та в жорстких обмеженнях прожив там 15 років, з яких 3 роки провів у мовчанні. Ще 12 років Євфимій провів у затворі, а після цього став стовпником. Він отримав дар чудотворення, тому лікував людей. Пізніше чернець заснував чоловічий та жіночий монастирі.
Що не можна робити сьогодні
- Цього дня заборонено лаятися та скандалити, пліткувати.
- Сьогодні не можна прибирати та займатись побутом.
- Краще в цей день не ходити до лісу.
- Вважалось, що після заходу сонця краще не виходити з дому.
Синоптик на 15 жовтня
- Якщо сьогодні ясне небо – скоро будуть морози.
- Сильний дощ і льодяний вітер – до холодної зими.
- Листя з дерев вже опало – чекайте морозів.
- Хмари на сході сонця – до негоди.
День в Україні та світі
День здоров'я молочної залози або Всесвітній день боротьби з раком грудей. Подію створили у 2008 році, щоб підвищити обізнаність про важливість здоров'я молочної залози та щорічних чекапів.
День працівників харчової промисловості в Україні. Професійне свято відзначають щороку в третю неділю жовтня ще з 1966 року.
Міжнародний день сільських жінок. Свято започаткували на Жіночій конференції ООН у 1995 році, щоб вшанувати жінок, які працюють у сільському господарстві.