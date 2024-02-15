Какой праздник 15 февраля: почему сегодня нельзя давать деньги в долг

15 февраля церковь чтит память апостола Онисима. Он жил в городе Колоссы, что в Малой Азии, и был третьим Византийским епископом.

Также сегодня отмечается Международный день детей, больных раком и Всемирный день компьютера. Больше об этих праздниках расскажет LifeStyle 24.

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День памяти апостола Онисима

Святой Онисим работал у состоятельного христианина, по имени Филимон. Однажды мужчина сделал что-то не так, испугался реакции своего хозяина и сбежал в Рим. Там он встретился с апостолом Павлом. Тогда Онисим и принял христианство.

Прошло немного времени, пока Филимон простил святому и отпустил. Так Онисим начал работать вместе с апостолом Павлом, который впоследствии сделал его апостолом Верии. Также мужчина рассказывал о христианской вере в странах Малой Азии и Греции. Затем Онисима ждала мученическая смерть. Приказ, в частности, отдал император Траян.

Что нельзя делать

Не стоит что-то планировать, потому что ничего не сбудется.

Нельзя сквернословить, ссориться, злиться и оскорблять людей.

Запрещено давать деньги в долг, иначе вам их не вернут.

Лучше ничего сегодня не обещать.

Народные приметы

Вода на дорогах – к хорошему сенокосу.

Если услышите в лесу лисиц, то вскоре начнется снегопад.

Полнолуние – к похолоданию.

В сентябре будет такая же погода, как сегодня.

Красный закат солнца – к метели.

Что еще отмечают

Каждый год 15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком. В сентябре 2001 года в Люксембурге состоялась Международная конференция родителей, чьи дети больны раком. Тогда и основали этот праздник, а официально ввели в 2003 году.

Также сегодня отмечается Всемирный день компьютера. Именно 15 февраля 1846 года был создан первый электронный компьютер, который получил название ENIAC. В частности, он высчитывал баллистические таблицы армии.