Освященное время Церкви: что отмечают в этот день

Освященное время Церкви – это православное событие, в которое отмечают новолетие по церковным канонам. Ее чествуют 14 сентября.

В этот день отмечают начало индикта – церковного периода, который начинался 1 сентября и продолжался 15 лет. Его установили Отцы Первого Вселенского Собора в 325 году. Подробнее об этом празднике – знает 24 Канал.

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Освященное время Церкви: о чем идет речь

Празднование церковного новолетия началось в 1363 году как время уплаты налогов. А уже с 1492 оно стало в Киевской Руси церковным и государственным праздником.

Специалисты отмечают, что любой новогодний праздник является условной датой. Потому что все точки земной орбиты являются равноправными, поэтому не имеет значения, какую из них считать началом отсчета. К примеру, 1 сентября Юлианского календаря (14 по новому стилю) – это тоже условная дата. В частности, в Киевской Руси учебный год стартовал не с 1 сентября, а 1 декабря, чтобы почтить пророка Наума.



Пророк Наум / Фото Tureligious.com

Начало церковного времени как в Римской империи, так и в Руси приходилось на 1 марта. Александрийские исследователи объясняли это тем, что, по их мнению, Господь закончил создавать мир именно в пятницу, первого марта, как раз перед субботой – днем отдыха.

Церковное новолетие сменили с 1 марта на 1 сентября в Римской империи, когда правил Константин Великий в 325 году. В то время как раз начали собирать налоги, поэтому это символизировало старт нового денежного года.



Константин Большой / Фото Pinterest

Собственно, индикт означает компромиссную между годом и веком, единицу отсчета исторического времени. Ее ввели при царствовании царя Константина.

К термину "индикт" относится еще одно понятие, которое называется Большой Индиктион или Миротворный Круг, как говорили в Киевской Руси. Им знаменуют огромный временной интервал, продолжительностью в 532 года. За Великим Индиктионом рассчитывают пасхальный цикл и церковный календарь в целом.

Что нельзя делать

Как и в другие церковные праздники, важно – не делать зло и каяться в своих грехах.

и каяться в своих грехах. Нельзя наговаривать на кого-то, делать подлость, врать, сплетничать.

Лучше не заниматься тяжелой физической работой.

Оптимальный вариант – пойти в церковь и зажечь свечу за здоровье родных.