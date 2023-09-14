У цей день відзначають початок індикту – церковного періоду, котрий починався 1 вересня та тривав 15 років. Його встановили Отці Першого Вселенського Собору у 325 році. Детальніше про це свято – знає 24 Канал.

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Освячений час Церкви: про що йдеться

Святкування церковного новоліття почалося у 1363 році як час сплати податків. А вже з 1492 року воно стало у Київській Русі церковним та державним святом.

Фахівці зазначають, що будь-яке новорічне свято є умовною датою. Тому що всі точки земної орбіти є рівноправними, тому немає значення, яку з них вважати початком відліку. До прикладу, 1 вересня Юліанського календаря (14 за новим стилем) – це теж умовна дата. Зокрема, у Київській Русі навчальний рік стартував не з 1 вересня, а 1 грудня, аби вшанувати пророка Наума.



Пророк Наум / Фото Tureligious.com

Початок церковного часу як у Римській імперії, так і у Русі припадав на 1 березня. Александрійські дослідники пояснювали це тим, що на їхню думку, Господь, закінчив створювати світ саме у п'ятницю, першого березня, якраз перед суботою – днем відпочинку.

Церковне новоліття змінили з 1 березня на 1 вересня в Римській імперії, коли правив Костянтин Великий у 325 році. У той час якраз почали збирати податки, тому це символізувало старт нового фінансового року.



Костянтин Великий / Фото Pinterest

Власне, індикт – означає компромісну між роком і століттям одиницю відліку історичного часу. Її вели при царюванні царя Костянтина.

До терміну "індикт" дотичне ще одне поняття, яка називається Великий Індиктіон або Миротворне Коло, як казали у Київській Русі. Ним знаменують величезний часовий інтервал, тривалістю в 532 роки. За Великим Індиктіоном вираховують великодній цикл та церковний календар загалом.

Що не можна робити

Як у інші церковні свята, важливо – не чинити зло та каятися у власних гріхах.

та каятися у власних гріхах. Не можна наговорювати на когось, робити підлість, брехати, пліткувати.

Краще не займатися важкою фізичною роботою.

Оптимальний варіант – піти у церкву та запалити свічку за здоров'я рідних.