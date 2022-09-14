14 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 сентября чтят память Симеона Столпника и его матери Марфы. Кто празднует именины в этот день и какие памятные даты 14 сентября – читайте дальше.

Именины: кто в этот день празднует день Ангела

14 сентября день Ангела отмечают Наталья и Семен, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .

Читайте также Лучшие поздравления с днем рождения: красивые картинки, стихи и проза

Праздник в Украине и мире

Всемирный день атопической экземы.

Праздник в церковном календаре

14 сентября чтят память Симеона Столпника и его матери Марфы. Симеон прожил на земле более 100 лет. Он был праведником и получил от Бога дар исцелять душевные и телесные недуги, предсказать будущее.

Святой уединился в Сирийской пустыне, построил столб высотой в несколько метров и поселился на нем. Он не мог лечь и отдохнуть, соблюдал сдержанность в еде и молился Богу.

Приметы 14 сентября

Если сегодня день теплый, то и зима будет теплой;

Утром дождь – до сырой и холодной погоды;

Ясный день – до теплой осени.

Что нельзя делать 14 сентября