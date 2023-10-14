Праздник Параскевы Сербской: что нельзя делать в этот день
Ранее память святой Параскевы Сербской чтили 27 октября. По новому церковному календарю дату изменили на 14 октября. Параскева считалась покровительницей женщин.
По преданию, мужчина и женщина долго не имели детей, хотя мечтали об этом. Каждую пятницу они искренне молились, соблюдали пост. Впоследствии чудо свершилось и у них родилась дочь. Родители дали ей имя – Параскева, что с греческого означает "пятница". Что это за праздник и что нельзя делать в этот день – расскажет 24 Канал.
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Кто такая Параскева Сербская
Параскева – это святая, который вдохновляла людей творить добро и наказывала тех, кто совершал плохие дела. Особенно тех, кто не чествовал 12 пятниц в течение года. Больше всего это касалось женщин. Считается, что мученица обладала способностью исцелять людей от непростых душевных и физических заболеваний.
По преданию, Параскева была не только покровительницей семьи и брака, но женской зимней работы. Отсюда появились еще такие названия праздников, как Льоняниха, Трепальница. В старину женщины с этого дня начинали выполнять разную работу, которая характерна в зимний период. Они пряли, трепали лен, шили и вышивали.
Святая Параскева / Фото "1 церковная мастерская"
Также если праздник приходился на пятницу, тогда он назывался Параскевы Пятницы. Иногда люди называли день Параскевы Грязнухи, когда на улице была дождливая и сырая погода.
Что нельзя делать в этот день
В этот день не рекомендуется заниматься тяжелой работой. Но разрешается шить и делать то, что создает уют в доме.
Женщинам при надежде запрещено расчесывать волосы и идти на улицу с непокрытой головой. Говорили, что тогда у ребенка будут появляться дурные и греховные мысли.
- Главной традицией на Параскеве была варка каши из пшеницы нового урожая. Хозяйки поливали ее свежим льняным маслом. Когда принимали пищу, люди выражали благодарность Богу за вкусные блюда.
- Также в праздник было принято показывать свои изделия ручной работы. Была примета, что кто не имеет чем похвастаться у Параскевы, тот будет одинок еще один год.
Что касается парней, то они в этот день добросовестно соблюдали пост. Ибо верили, что таким образом смогут встретить искреннюю, трудолюбивую и добрую девушку. А вот девушки, чтобы иметь хорошую пару, приносили в храм лен или другой материал, дарили полотенца к иконам.