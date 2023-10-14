Праздник Параскевы Сербской: что нельзя делать в этот день

Ранее память святой Параскевы Сербской чтили 27 октября. По новому церковному календарю дату изменили на 14 октября. Параскева считалась покровительницей женщин.

По преданию, мужчина и женщина долго не имели детей, хотя мечтали об этом. Каждую пятницу они искренне молились, соблюдали пост. Впоследствии чудо свершилось и у них родилась дочь. Родители дали ей имя – Параскева, что с греческого означает "пятница". Что это за праздник и что нельзя делать в этот день – расскажет 24 Канал.

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Кто такая Параскева Сербская

Параскева – это святая, который вдохновляла людей творить добро и наказывала тех, кто совершал плохие дела. Особенно тех, кто не чествовал 12 пятниц в течение года. Больше всего это касалось женщин. Считается, что мученица обладала способностью исцелять людей от непростых душевных и физических заболеваний.

По преданию, Параскева была не только покровительницей семьи и брака, но женской зимней работы. Отсюда появились еще такие названия праздников, как Льоняниха, Трепальница. В старину женщины с этого дня начинали выполнять разную работу, которая характерна в зимний период. Они пряли, трепали лен, шили и вышивали.



Святая Параскева / Фото "1 церковная мастерская"

Также если праздник приходился на пятницу, тогда он назывался Параскевы Пятницы. Иногда люди называли день Параскевы Грязнухи, когда на улице была дождливая и сырая погода.

Что нельзя делать в этот день

В этот день не рекомендуется заниматься тяжелой работой. Но разрешается шить и делать то, что создает уют в доме.

Женщинам при надежде запрещено расчесывать волосы и идти на улицу с непокрытой головой. Говорили, что тогда у ребенка будут появляться дурные и греховные мысли.

Главной традицией на Параскеве была варка каши из пшеницы нового урожая. Хозяйки поливали ее свежим льняным маслом. Когда принимали пищу, люди выражали благодарность Богу за вкусные блюда.

Богу за вкусные блюда. Также в праздник было принято показывать свои изделия ручной работы. Была примета, что кто не имеет чем похвастаться у Параскевы, тот будет одинок еще один год.

Что касается парней, то они в этот день добросовестно соблюдали пост. Ибо верили, что таким образом смогут встретить искреннюю, трудолюбивую и добрую девушку. А вот девушки, чтобы иметь хорошую пару, приносили в храм лен или другой материал, дарили полотенца к иконам.