14 ноября в народном календаре чтят святых чудотворцев Кузьму и Демьяна. Братья-близнецы Кузьма и Демьян родом из Малой Азии, были образованными и талантливыми врачами, покровителями аптекарей, фармацевтов, хирургов, зубных врачей, физиков и парикмахеров. У них был необычайный дар – они исцеляли душевные и телесные раны с помощью молитв.

Особое уважение братья имели из-за того, что не брали денег за свою работу. Они лечили всех нуждающихся, особенно – бедных. Леча больных, братья обращали их в христианскую веру. 14 ноября завершаются любые полевые работы, начинаются морозы, люди готовятся к зиме.

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По народным сказаниям, 14 ноября – называют девичьим или куриным праздником. В этот день проходили молодежные вечерницы. Девушки приносили на гулянье курей. Из куриного мяса готовили разные блюда, а вечером подавали на стол, парни в шутку определяли – "чья курятина вкуснее". Издавна предки верили, что святые занимаются домашней птицей, поэтому куры были символом счастья и плодородия.

Кузьма и Демьян когда-то были кузнецами и однажды, увидев змею – убили ее, а потом сожгли и развеяли по ветру. По легенде, из того пепла и развелись змеи, поэтому кузнецы теперь охраняют от них людей.

Именины сегодня празднуют: Давид, Демьян, Денис.

Народные приметы на 14 ноября

– Если сегодня выпадет снег – на весеннее половодье.

– Наступили кузьминки – про осень поминки.

– Если на Кузьму-Демьяна листья остаются на дереве, в следующем году будет мороз.

Что можно делать 14 ноября

1. Девушкам и женщинам с этого дня разрешается вязать теплые вещи.

2. Чтобы водилась курятина – ешьте в этот день блюда из птицы.

Что нельзя делать 14 ноября

1. Подавая милостыню – не смотрите нищему в глаза – к беде.

2. Не выливайте на улицу воду, которая осталась после купания младенца, вероятно, он будет страдать от бессонницы.