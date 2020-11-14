14 листопада в народному календарі вшановують святих чудотворців Кузьму й Дем'яна. Брати-близнюки Кузьма й Дем'ян родом з Малої Азії, були освіченими й талановитими лікарями, покровителями аптекарів, фармацевтів, хірургів, зубних лікарів, фізиків та перукарів. У них був надзвичайний дар – вони зцілювали душевні та тілесні рани за допомогою молитов.

Особливу шану брати мали через те, що не брали грошей за свою роботу. Вони лікували усіх нужденних, особливо – бідних. Лікуючи хворих, брати навертали їх у християнську віру. 14 листопада завершуються будь-які польові роботи, починаються морози, люди готуються до зими.

​​Читайте також Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

За народними оповідями, 14 листопада – називають дівочим або курячим святом. Цього дня відбувалися молодіжні вечорниці. Дівчата приносили на гуляння кури. З курячого м'яса готували різні страви, а ввечері подавали на стіл, парубки жартома визначали – "чия курятина смачніша". Віддавна предки вірили, що святі опікуються домашньою птицею, відтак кури були символом щастя й плодючості.

Кузьма і Дем’ян колись були ковалями і одного разу, побачивши змію – вбили її, а потім спалили і розвіяли за вітром. За легендою, з того попелу й розвелися змії, тому ковалі тепер охороняють від них людей.

Іменини сьогодні святкують: Давид, Дем'ян, Денис.

Народні прикмети на 14 листопада

– Якщо сьогодні випаде сніг – на весняну повінь.

– Настали кузьминки – про осінь поминки.

– Якщо на Кузьму-Дем'яна листя залишається на дереві, в наступному році буде мороз.

Що можна робити 14 листопада

1. Дівчатам та жінкам з цього дня дозволяється в'язати теплі речі.

2. Щоб водилася курятина – їжте цього дня страви з птиці.

Що не можна робити 14 листопада

1. Подаючи милостиню – не дивіться жебракові в очі – до біди.

2. Не виливайте на вулицю воду, яка залишилася після купання немовлятка, бо, ймовірно, він страждатиме від безсоння.