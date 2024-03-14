Какой праздник отмечаем 14 марта: зачем наши предки ходили к скоту в этот день

14 марта по новоюлианскому календарю христиане чтят память преподобного Венедикта. Раньше наши предки в этот день шли к домашнему скоту и загадывали желание. Считалось, что оно должно осуществиться.

Девушки просили у лошадей, чтобы в их жизни как можно скорее появился жених, а ребята – о хорошей жене. А вот каких запретов и народных примет нужно придерживаться сегодня, читайте на сайте LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Венедикта

В юном возрасте Венедикт отправился учиться в Рим. Однако впоследствии парень решил покинуть город и перебраться в маленькое поселение, что располагалось в горах. В течение трех лет он жил в пещере. Люди приходили к Венедикту за благословением, а уже со временем святой стал руководить местным монастырем. У преподобного были очень строгие требования к жизни монахов, поэтому он снова поселился в пещере.

Венедикт также имел нескольких учеников. Другие монахи начали завидовать мужчине, поэтому он был вынужден отправиться на гору Кассино. Там святой основал монастырь, который называется Монте-Киссино. Смерть пришла к преподобному именно в этом месте – в 547 году.

Что нельзя делать

Запрещено смотреть в зеркало, потому что придет беда.

Лучше отложить работу с оружием и острыми предметами на другой день.

Не рекомендуется идти на охоту.

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Народные приметы

Если услышите стук дятла, то скоро на улице потеплеет.

Гром – к щедрому урожаю летом.

Если облака будут высоко, то ждите хорошей погоды.

Если ударит мороз, то он затянется на неделю.

Что еще отмечают

Сегодня в Украине отмечается важный праздник – День украинского добровольца. Его учредила Верховная Рада Украины 17 января 2017 года. Дату выбрали неслучайно, ведь именно в этот день 2014 года первые добровольцы с Майдана приехали в село Новые Петровцы на полигон. Впоследствии был сформирован Батальон оперативного назначения НГУ имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

Также ежегодно на 14 марта приходится Международный день математики. В ноябре 2019 года праздник ввел Международный математический союз. Произошло это на конференции ЮНЕСКО. Впервые такое событие отпраздновали в 2020 году. Интересно, что сегодня также имеем Международный день числа "Пи".