14 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать, кто празднует именины
14 мая в Украине и в мире отмечают Международный день матери. Христиане чтят память пророка Иеремии. Что нельзя делать сегодня, приметы на этот день читайте ниже.
14 мая в церковном календаре – день памяти пророка Иеремии. Иеремия узнал свою важную миссию в 15 лет, но не хотел соглашаться, пишет 24 Канал.
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Бог пообещал Иеремии, что будет рядом с ним всегда. Поэтому, несмотря на страх выступлений и не лучшее ораторское мастерство, он начал свое дело. Иеремия пророчествовал 23 года и написал несколько книг.
В этот день почитается память святого мученика.День ангела 14 мая празднуют Иеремий, Макар, Игнат, Тамара, Нина.
Что нельзя делать сегодня
- Сегодня нельзя ссориться и употреблять плохие слова.
- Запрещено давать взаймы – это отразится на финансовом состоянии в будущем.
- 14 мая нельзя ловить рыб и раков в реках и озерах.
- Лучше не уклоняться от работы и нельзя лениться.
Приметы на 14 мая
- Муравьи в муравейнике суетятся – к проливным дождям на весь месяц.
- Пасмурный день сегодня обещает морозную зиму.
- Появились комары – скоро наступит настоящее лето.
- Утренняя роса – к теплой и ясной погоде на следующей неделе.
- Нет тучки на восходе солнца – к жаркому лету.
День в Украине и мире
Международный день матери в Украине и мире. Этот праздник был основан еще в 1908 году в США. Сегодня принято поздравлять, благодарить своих мам и бабушек. В Украине День матери празднуют каждый год во второе воскресенье мая.
День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Событие было основано в 2021 году Верховной Радой Украины.