Какой праздник сегодня, 14 июня: почему в этот день нельзя лениться
В пятницу, 14 июня, почитается память святого пророка Елисея. По традиции, в молитвах к нему верующие просят здоровья для родных. Считается, что мужчина слышит все пожелания и скоро их осуществляет. Однако надо молиться искренне.
Наши предки считали – если в праздник теплая погода, то будет хороший урожай гречки, а если дождь – то нет. Подробнее об этом дне расскажет LifeStyle 24,
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День памяти святого пророка Елисея
Святой Елисей был преемником пророка Ильи и находился на горе Кармель, что в Израиле. Мужчина родился в городе Авел-Мехол и запомнился людям из-за своих чудес. Однажды жители Иерихона рассказали, что испортилась вода в источнике, а Елисей впоследствии все уладил. Умер пророк уже в преклонном возрасте.
Что нельзя делать
- Нельзя бездельничать, потому что можете заболеть.
- Не стоит пить алкогольные напитки, ведь сегодня их разливает бес.
- Запрещено ссориться и сквернословить.
- Лучше не отказывать в помощи и милостыне.
Народные приметы
- Дождь – к такой же погоде в течение недели.
- Если увидите мошкару, то хорошо уродят грибы.
- Если будет летать много комаров, то будет хороший урожай ягод.
- Если лягушки будут громко квакать, то вскоре будет обильно дождливо.
Что еще отмечают
14 июня отмечается ежегодный праздник – Всемирный день донора крови. 23 мая 2005 года его ввела Всемирная ассамблея здравоохранения. Именно в этот день, в 1868 году, родился Карл Ландштейнер – врач из Австрии и Нобелевский лауреат. Он получил премию в области медицины и физиологии.
Кроме того, сегодня люди празднуют Международный день блогера. Хотя праздник не является официальным, но он популярен в разных странах мира.