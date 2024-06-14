Наши предки считали – если в праздник теплая погода, то будет хороший урожай гречки, а если дождь – то нет. Подробнее об этом дне расскажет LifeStyle 24,

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День памяти святого пророка Елисея

Святой Елисей был преемником пророка Ильи и находился на горе Кармель, что в Израиле. Мужчина родился в городе Авел-Мехол и запомнился людям из-за своих чудес. Однажды жители Иерихона рассказали, что испортилась вода в источнике, а Елисей впоследствии все уладил. Умер пророк уже в преклонном возрасте.

Что нельзя делать

  • Нельзя бездельничать, потому что можете заболеть.
  • Не стоит пить алкогольные напитки, ведь сегодня их разливает бес.
  • Запрещено ссориться и сквернословить.
  • Лучше не отказывать в помощи и милостыне.

Народные приметы

  • Дождь – к такой же погоде в течение недели.
  • Если увидите мошкару, то хорошо уродят грибы.
  • Если будет летать много комаров, то будет хороший урожай ягод.
  • Если лягушки будут громко квакать, то вскоре будет обильно дождливо.

Что еще отмечают

14 июня отмечается ежегодный праздник – Всемирный день донора крови. 23 мая 2005 года его ввела Всемирная ассамблея здравоохранения. Именно в этот день, в 1868 году, родился Карл Ландштейнер – врач из Австрии и Нобелевский лауреат. Он получил премию в области медицины и физиологии.

Кроме того, сегодня люди празднуют Международный день блогера. Хотя праздник не является официальным, но он популярен в разных странах мира.