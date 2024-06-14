Наши предки считали – если в праздник теплая погода, то будет хороший урожай гречки, а если дождь – то нет. Подробнее об этом дне расскажет LifeStyle 24,

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День памяти святого пророка Елисея

Святой Елисей был преемником пророка Ильи и находился на горе Кармель, что в Израиле. Мужчина родился в городе Авел-Мехол и запомнился людям из-за своих чудес. Однажды жители Иерихона рассказали, что испортилась вода в источнике, а Елисей впоследствии все уладил. Умер пророк уже в преклонном возрасте.

Что нельзя делать

Нельзя бездельничать, потому что можете заболеть.

Не стоит пить алкогольные напитки, ведь сегодня их разливает бес.

Запрещено ссориться и сквернословить.

Лучше не отказывать в помощи и милостыне.

Народные приметы

Дождь – к такой же погоде в течение недели.

Если увидите мошкару, то хорошо уродят грибы.

Если будет летать много комаров, то будет хороший урожай ягод.

Если лягушки будут громко квакать, то вскоре будет обильно дождливо.

Что еще отмечают

14 июня отмечается ежегодный праздник – Всемирный день донора крови. 23 мая 2005 года его ввела Всемирная ассамблея здравоохранения. Именно в этот день, в 1868 году, родился Карл Ландштейнер – врач из Австрии и Нобелевский лауреат. Он получил премию в области медицины и физиологии.

Кроме того, сегодня люди празднуют Международный день блогера. Хотя праздник не является официальным, но он популярен в разных странах мира.