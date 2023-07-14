14 июля в церковном календаре – день памяти Космы и Дамиана, пишет 24 Канал. Это родные братья, родившиеся в Малой Азии. Их воспитывала мать по христианским традициям, отец рано умер.

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Косма и Дамиан стали врачами и помогали всем бесплатно. Единственное, о чем просили братья – верить во Христа. За это они получили дар исцеления. Косма и Дамиан страдали из-за преследований христиан и завистников.

День ангела 14 июля празднуют Ангелина, Алексей, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Лев, Петр.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя реагировать на провокации к ссорам.

Сегодня неудачный день для дорогих покупок.

В этот день запрещено завидовать.

Нельзя рассказывать о своем сне.

Приметы на 14 июля

Какая погода сегодня – такая же погода будет 14 ноября.

Уже появляются желтые листья – осень будет ранней.

Ночью будет идти дождь.

Луна имеет красную окраску – до сильного ветра.

День в Украине и мире

Международный день небинарных людей. Этот день способствует распространению информации о небинарных лицах – это люди, идентифицирующие себя по нескольким гендерам, или не желающие определять ни пол, ни гендерную роль. Среди известных людей это – Деми Ловато, Сэм Смит, Холзи и многие другие.