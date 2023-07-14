14 июля в церковном календаре – день памяти Космы и Дамиана, пишет 24 Канал. Это родные братья, родившиеся в Малой Азии. Их воспитывала мать по христианским традициям, отец рано умер.
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Косма и Дамиан стали врачами и помогали всем бесплатно. Единственное, о чем просили братья – верить во Христа. За это они получили дар исцеления. Косма и Дамиан страдали из-за преследований христиан и завистников.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя реагировать на провокации к ссорам.
- Сегодня неудачный день для дорогих покупок.
- В этот день запрещено завидовать.
- Нельзя рассказывать о своем сне.
Приметы на 14 июля
- Какая погода сегодня – такая же погода будет 14 ноября.
- Уже появляются желтые листья – осень будет ранней.
- Ночью будет идти дождь.
- Луна имеет красную окраску – до сильного ветра.
День в Украине и мире
Международный день небинарных людей. Этот день способствует распространению информации о небинарных лицах – это люди, идентифицирующие себя по нескольким гендерам, или не желающие определять ни пол, ни гендерную роль. Среди известных людей это – Деми Ловато, Сэм Смит, Холзи и многие другие.