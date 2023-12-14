14 декабря – какой сегодня праздник: приметы и запреты на этот день

14 декабря по новому церковному календарю верующие чтят память святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика. Они погибли за то, что исповедовали христианскую веру.

В народе 14 декабря еще называют Филимоновым днем. Также сегодня отмечается День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Подробнее читайте на сайте 24 Канала.

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Когда Римом правил император Диоклетиан, христиан массово преследовали, пытали и казнили. Ведь люди отказывались переходить в языческую веру. В те времена жил чтец Аполлоний, который не хотел подвергаться смертной казни. Поэтому он решил подкупить отступника Филимона. Язычник пошел к идолам вместо чтеца.

Однако вдруг Филимон заявил, что поверил в Иисуса Христа. Когда Аполлоний это услышал, то также открыто признался в своей вере. Мученикам сразу отрубили головы. Одним из палачей был правитель Ариан, также принявший христианство. Ведь получил исцеление на могилах Филимона и Аполлония. Впоследствии к вере присоединился и его телохранитель Феотих. За непослушание обоих мучеников бросили в мешки и утопили в море.

Народные приметы

В феврале будет такая же погода, как сегодня.

Если стая ворон будет каркать, со временем придет похолодание.

Если ударит суровый мороз и сильный ветер, то следующий год обещает хороший урожай.

Если день – теплый, ждите жаркое лето.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя, чтобы в доме было грязно, иначе призовете нечистую силу.

В этот день запрещено быть неряшливым и немытым.

Лучше не контактировать с неизвестными животными, потому что привлечете нечисть.

День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)

Каждый год 14 декабря чтят память участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Катастрофа произошла 26 апреля 1986 года и считается самой масштабной техногенной аварией в мире. Тогда разрушился четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. В опасности оказался весь мир.

Официально День ликвидатора был введен в 2006 году. Однако впервые его отметили в 1986, когда ликвидаторы собрались, чтобы вспомнить о катастрофе.