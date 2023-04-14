Какой праздник 14 апреля – что нельзя делать сегодня, традиции и приметы в этот день
14 апреля – Страстная пятница, один из важнейших дней Великой недели. В церковном календаре это день памяти Марии Египетской.
14 апреля православные христиане чтят память Марии Египетской. Она родилась в Египте, в возрасте 12 лет покинула родителей и переехала в Александрию, сообщает 24 Канал.
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Считается, что Мария вела блудливый образ жизни. Но однажды она с другими верующими посетила Храм Гроба Господня. Тогда она осознала грешность и обратилась. Более 50 лет она вымолила прощение и ежедневно молилась. С тех пор она покровительница грешников.
14 апреля также Страстная пятница – день, когда верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа. Сегодня принято сходить в церковь и поклониться перед плащаницей.14 апреля День ангела празднуют Авраам, Ефим, Макарий, Марко, Гордей, Мария.
Что нельзя делать 14 апреля
- Сегодня нельзя выполнять физическую и домашнюю работу – убирать следует до Чистого четверга.
- Запрещено ссориться, злословить и конфликтовать.
- Нельзя в этот день рубить дрова или делать что-либо топором.
- Лучше отложить вышивку, вязание и шитье.
- Нельзя давать или брать деньги взаймы.
Приметы на этот день
- Если гремит гром без дождя – лето будет засушливым.
- Видно пчел – скоро будет потепление.
- Звезд на небе не видно – скоро будет потепление.
- Если ночь ясная и течет тёплая вода – лето будет теплое и сухое.
- В этот день ожидается дождь.
День в Украине и мире
Международный день вратаря. 14 апреля профессиональный праздник тех, кто стоит на страже в своей футбольной команде.
Всемирный квантовый день. Этот праздник – инициатива сообщества ученых. Он направлен на награждение научного прогресса и распространение информации о квантовых технологиях.
Международный день случайного смеха. Это событие основали для того, чтобы напомнить о пользе смеха и положительных эмоций.