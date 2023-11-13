Какой сегодня, 13 ноября, праздник – что лучше не делать сегодня

13 ноября христиане чествуют Ивана Златоуста. Сегодня в мире отмечают День доброты. Больше об этом дне читайте дальше.

13 ноября в церковном календаре – день памяти святителя Иоанна Златоуста. Это проповедник и автор многих богословских трудов.

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Иван Златоуст родился в богатой семье и получил хорошее образование оратора. В 25 лет он стал христианином и отправился в пустыню изучать Святые письмена. Спустя несколько лет он вернулся домой и стал священником. Он не только проповедовал, но и занимался благотворительностью.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя принимать какие-либо подарки за свою работу: Иван Златоуст считал, что всегда нужно быть бескорыстным.

Запрещено ссориться и злословить, сплетничать.

Нельзя сегодня отказывать в помощи.

Лучше не отправляться в далекие путешествия.

Приметы на 13 ноября

На деревьях много листьев – до длинной зимы.

Иней на деревьях – до урожайного в следующем году.

Слышно пение снегуров – ждите морозов.

Сильный ветер к вечеру обещает потепление.

Звезды светят ярко – зима будет строгая.

13 ноября празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Ибрагим, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Станислав, Степан, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Иоанн.

День в Украине и мире

Международный день слепых (незрячих). 1974 педагог Валентин Гаюи открыл первую школу для незрячих детей. Накануне он придумал специальный шрифт для слепых, чтобы они могли читать. Именно в его честь основали событие.

Всемирный день доброты. Праздник был основан в 1997 году, когда в Японии было создано Всемирное движение за доброту. В следующем году организация устроила первую конференцию.