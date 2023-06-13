Какой сегодня, 13 июня, праздник – что нельзя делать сегодня

13 июня в церковном календаре – день памяти мученика Веремия. В мире отмечается День памяти домашних животных. Смотрите ниже, что нельзя делать и приметы сегодня.

13 июня христиане чтят память святого Веремия, пишет 24 Канал. Он жил в Каппадокии в тот период, когда верующих преследовали.

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Веремий проповедовал христианство, поэтому его схватили и долго пытали. Мученику даже давали яд, но и она не подействовала на мужчину. Наблюдавшие за чудесами стражники тоже уверовали. Но Веремия все равно казнили мечом.

Что нельзя делать сегодня

В этот день лучше не выносить мусор из дома.

Сегодня нельзя конфликтовать и выяснять отношения.

Не стоит занимать кому-то деньги.

Считалось, что сегодня нельзя запрягать лошадей.

Приметы на сегодня

Слышно, как кукушка кукует – к теплой погоде.

Обильная роса на траве – день будет солнечным.

Если сегодня плохая погода, значит, зимой будет холодно.

Тепло и солнечно сегодня будет щедрым урожай.

С утра густой туман – осенью будет много грибов.

13 июня празднуют Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп, Кристина.

День в Украине и мире

День освобождения Мариуполя от российских оккупантов 2014 года. В этот день ВСУ начали наступательные действия и освободили Мариуполь от российских оккупационных войск и боевиков. Весной 2022 года город снова стал местом боев, и Мариуполь остается украинским, несмотря на временную оккупацию.

Всемирный день памяти домашних животных. Это событие отмечают каждый второй вторник июня. В этот день владельцы животных вспоминают пушистиков, являвшихся их друзьями.