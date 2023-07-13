13 июля в церковном календаре – Собор славных и всехвальных апостолов, пишет 24 Канал. Христиане в этот день чествуют всех избранных учеников Иисуса Христа: Петра, Андрея Первозванного, Иоанна Богослова, Иакова, Филиппа, Варфоломея, Фому, Левия Матвея, Иакова Алфеева, Иуду Фаддея, Симона Кананита и Матфея (заменившего Иуду Искариота).

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12 апостолов продолжали проповедовать христианство после Вознесения и путешествовали по разным странам. По преданию, на них сошел Святой Дух и дал им говорить на разных языках. Все апостолы стали чудотворцами.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день нельзя думать о плохом и вспоминать об оскорблениях.
  • Запрещено конфликтовать с близкими.
  • Считалось, что сегодня неудачный день для перемен во внешности и стрижки.
  • Сегодня нельзя стирать и убирать.

Приметы на 13 июля

  • Кукушка продолжает ковать – лето будет теплое.
  • Утром много росы – хорошая погода.
  • Лягушки вылезли на солнце – ждите жары.
  • Облака желтого цвета – дождь.

День в Украине и мире

Международный день горных пород. Сегодняшний день посвящают изучению горных пород. К тому же это праздник геологов.