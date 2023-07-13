13 июля в церковном календаре – Собор славных и всехвальных апостолов, пишет 24 Канал. Христиане в этот день чествуют всех избранных учеников Иисуса Христа: Петра, Андрея Первозванного, Иоанна Богослова, Иакова, Филиппа, Варфоломея, Фому, Левия Матвея, Иакова Алфеева, Иуду Фаддея, Симона Кананита и Матфея (заменившего Иуду Искариота).

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12 апостолов продолжали проповедовать христианство после Вознесения и путешествовали по разным странам. По преданию, на них сошел Святой Дух и дал им говорить на разных языках. Все апостолы стали чудотворцами.

Именины 13 июля празднуют Андрей, Арсений, Варфоломей, Василий, Динара, Яков, Иван, Матвей, Михаил, Никон, Петр, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп, Фома.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя думать о плохом и вспоминать об оскорблениях.

Запрещено конфликтовать с близкими.

Считалось, что сегодня неудачный день для перемен во внешности и стрижки.

Сегодня нельзя стирать и убирать.

Приметы на 13 июля

Кукушка продолжает ковать – лето будет теплое.

Утром много росы – хорошая погода.

Лягушки вылезли на солнце – ждите жары.

Облака желтого цвета – дождь.

День в Украине и мире

Международный день горных пород. Сегодняшний день посвящают изучению горных пород. К тому же это праздник геологов.