13 июля в церковном календаре – Собор славных и всехвальных апостолов, пишет 24 Канал. Христиане в этот день чествуют всех избранных учеников Иисуса Христа: Петра, Андрея Первозванного, Иоанна Богослова, Иакова, Филиппа, Варфоломея, Фому, Левия Матвея, Иакова Алфеева, Иуду Фаддея, Симона Кананита и Матфея (заменившего Иуду Искариота).
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12 апостолов продолжали проповедовать христианство после Вознесения и путешествовали по разным странам. По преданию, на них сошел Святой Дух и дал им говорить на разных языках. Все апостолы стали чудотворцами.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя думать о плохом и вспоминать об оскорблениях.
- Запрещено конфликтовать с близкими.
- Считалось, что сегодня неудачный день для перемен во внешности и стрижки.
- Сегодня нельзя стирать и убирать.
Приметы на 13 июля
- Кукушка продолжает ковать – лето будет теплое.
- Утром много росы – хорошая погода.
- Лягушки вылезли на солнце – ждите жары.
- Облака желтого цвета – дождь.
День в Украине и мире
Международный день горных пород. Сегодняшний день посвящают изучению горных пород. К тому же это праздник геологов.