12 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать, кто празднует именины в этот день

12 августа христиане чтят память апостолов от 70 – Силу, Силуана и других. В мире отмечается Международный день молодежи. Узнайте ниже, кто отмечает этот день.

12 августа в церковном календаре – день памяти апостолов от 70. Речь идет об апостолах Силы, Силуаны, Крискента, Эпенета и Андроники, пишет 24 Канал.

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Апостол Сила выделялся своим уважением. Вместе с апостолом Павлом он нес богословское слово в Сирию и Македонию, благодаря чему стал выдающимся служителем. Оба апостола попали в тюрьму из-за преследования, но они сумели скрыться и не остановились на пути. Сила стал епископом в Коринфе и был им до смерти.

Силуан сопровождал апостолов Петра и Павла, был епископом в Солуне, где отдал свою жизнь во имя веры. Крискент выступал как епископ Галатии, однако погиб мученической смертью. Эпенет – епископ в Карфагене, а святой Андроник был духовным лидером в Сирмии. Апостолы тоже погибли за веру.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ссориться и сплетничать.

Запрещено сегодня лениться.

Нельзя отказывать в помощи.

Лучше сегодня не употреблять алкоголь.

Приметы на 12 августа

Дни пасмурные и холодные – дождя не будет.

В этот день будет тепло – будет много грибов.

Сильно мерцают звезды – может упасть ливень.

Рябина уродила щедро – осень будет дождливой.

Насекомые злые и кусают – ждите дождя.

День в Украине и мире

12 августа празднуют Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим, Павел, Анжелика, Анна.

Международный день молодежи. Праздник для молодежи официально объявила Генассамблея ООН в 1999 году. Ежегодно это событие имеет особую тематику. Эта дата посвящена празднованию роли молодежи в стране и их трудностям.