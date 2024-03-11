11 марта - какой праздник сегодня: почему нельзя прогонять птиц со двора

11 марта по церковному календарю христиане чтят память святителей Софрониев. Сегодня также начинается Масленица. Что нельзя делать в этот день - читайте дальше.

11 марта православные христиане чтят память Антипа и Ефимия, а также святителей Софрониев: патриарха Иерусалимского, епископа Врачанского, отшельника Печерского. LifeStyle 24 расскажет об их жизни.

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Святитель Софроний, который был Иерусалимским патриархом, родился в Дамаске, он с детства увлекался философией. Софроний был в Иерусалиме, учил иеромонаха Иоанна и впоследствии стал монахом. Позже Софроний и Иоанн отправились в Константинополь. До последних дней он трудился на благо Церкви.

О Софронии, который был затворником Киево-Печерского монастыря, известно немного. Он жил в Дальних пещерах, носил волосяницу и тяжелый железный пояс ежедневно. Его мощи до сих пор хранят в монастыре.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя употреблять мясо птицы.

В этот день запрещено думать о будущем, когда кует кукушка – желанное не осуществится.

Нельзя прогонять птиц со своего двора: они начинают вить гнезда.

Запрещено сегодня ссориться с близкими.

Приметы на 11 марта

В этот день определяли погоду по ветру: если он дует с юга – ждите скорого потепления.

Вернулись перелетные птицы из теплых краев – будет щедрый урожай зерновых.

Небо звездное – летом произойдет засуха.

Вороны сидят стаями на земле – к холодам

Праздники в Украине и мире

В этот день начинается Масленица, которая длится целую неделю. Это подготовка к Великому посту, проводы зимы и встреча солнца. Главное блюдо этого праздника – это вареники с творогом, политые сметаной.

Также 11 марта – Всемирный день сантехника. Праздник основали в 2010 году, чтобы напомнить о важной роли этой профессии в жизни человечества.