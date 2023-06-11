Какой церковный праздник 11 июня – что нельзя делать сегодня
11 июня христиане чествуют святую Феодосию. В Украине сегодня отмечают День работников текстильной промышленности. Что нельзя делать сегодня, смотрите ниже.
11 июня в церковном календаре – день памяти святой Феодосии Константинопольской, пишет 24 Канал. Преподобная Феодосия родилась в Константинополе в богатой семье.
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Феодосийская мать долго ждала рождения дочери, поэтому молилась Богу и пообещала, что отдаст дочь на служение. Так и случилось: после смерти отца Феодосия ушла в монастырь. Когда умерла мать, она приняла монашество и продала отцовское имущество.
Преподобная Феодосия упорно проповедовала христианство и выступала против ереси. За веру ее подвергали пыткам, она погибла. Но помогала людям даже после смерти – ее мощи исцеляли больных.День ангела 11 июня отмечают Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян, Мария, Фаина.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день лучше не отправляться в дальнюю поездку или дорогу.
- Нельзя унывать – считалось, что какой день, таким будет и будущее.
- Лучше сегодня не начинать новых дел.
- Нельзя ссориться и ругаться.
Приметы на 11 июня
- Появилось много пауков – в теплую погоду.
- Рожь колосится – осенью уродят грибы.
- Сегодня ярко светит солнце – сентябрь будет теплым.
- Тихо и жарко – значит, будет гроза и ливень.
День в Украине и мире
День работников текстильной и легкой промышленности в Украине. Это профессиональный праздник каждый год во второе воскресенье июня.