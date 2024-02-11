Кого христиане чтят 11 февраля: что нельзя делать сегодня
11 февраля церковь чтит память священномученика Власия, епископа Севастийского. При жизни мужчина постоянно заботился о людях и животных. Поэтому в этот день не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день брака и Международный день женщин и девочек в науке. Подробнее читайте на сайте 24 Канала.
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День памяти священномученика Власия, епископа Севастийского
В то время, когда жил Власий, правил римский император Диоклетиан. Он приказывал преследовать христиан, поэтому священномученик вместе с другими людьми прятался в пустыне. Однако впоследствии воины таки пришли к Власию, перевязали кандалами и отвели на суд. Епископ Севастийский отказывался отрекаться от христианской веры, поэтому подвергся жестоким пыткам. Впоследствии священномученика убили мечом.
Что нельзя делать
- Стоит отказаться от вредных привычек: курения и алкоголя.
- Нельзя ссориться, сквернословить, злиться и грустить.
- Запрещен тяжелый физический труд.
- Лучше не обижать людей и не желать им зла.
Народные приметы
- Если будет греметь, то ждите ветреную погоду.
- Если начнется оттепель, то морозы отступают.
- Сосульки – к поздней весне.
- Если начнется снегопад, то потеплеет аж в мае.
Что еще отмечают
11 февраля отмечается Всемирный день брака. Этот праздник не имеет фиксированной даты. Он всегда приходится на второе воскресенье февраля. Такой интересный день ввели семейные пары, которые жили в штате Луизиана, в 1983 году. Однако тогда они выбрали другую дату – 14 февраля (День святого Валентина). Впоследствии организация Worldwide Marriage Encounter предложила отмечать праздник во второе воскресенье февраля.
Также сегодня – Международный день женщин и девочек в науке. Праздник ввела Организация Объединенных Наций 22 декабря 2015 года. Кроме того, он проходит при поддержке ЮНЕСКО и специальной структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.