Какой церковный праздник 10 сентября – что нельзя делать сегодня и у кого именины

10 сентября верующие чтят память святителей Петра и Павла Никейских. В Украине сегодня День танкиста. Больше сегодня читайте дальше.

10 сентября в церковном календаре – день памяти святителей Петра и Павла. Они были пророками и священнослужителями в Никее, пишет 24 Канал.

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Тогдашний правитель был иконоборцем, а Петр напротив, защищал иконы и христианство. О Павле до наших дней почти не сохранилось информации.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено отказывать в помощи.

Нельзя унывать и вспоминать старые образы.

Сегодня нельзя работать физически.

Нельзя проявлять алчность.

В этот день лучше не оставлять в доме беспорядок.

Приметы на 10 сентября

В этот день слышен гром – он предвещает тёплую осень.

Мало рябины на деревьях – зима будет поздней.

Сегодня упал дождь – несколько дней будут теплыми.

Солнечный день обещает ненастье в конце месяца.

10 сентября Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татиана.

День в Украине и мире

День танкиста. Профессиональный праздник начал Леонид Кучма в 1997 году. Сегодня танковые войска – главная ударная сила Сухопутных войск Украины, они отвоевывают и удерживают позиции и являются Героями страны.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей индустрии. Это профессиональный праздник работников всех этих промышленностей. Его установили в 1993 году.