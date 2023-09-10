Какой церковный праздник 10 сентября – что нельзя делать сегодня и у кого именины

10 сентября 2023, 07:00
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10 сентября верующие чтят память святителей Петра и Павла Никейских. В Украине сегодня День танкиста. Больше сегодня читайте дальше.

10 сентября в церковном календаре – день памяти святителей Петра и Павла. Они были пророками и священнослужителями в Никее, пишет 24 Канал.

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Тогдашний правитель был иконоборцем, а Петр напротив, защищал иконы и христианство. О Павле до наших дней почти не сохранилось информации.

День ангела 10 сентября Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татиана.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день запрещено отказывать в помощи.
  • Нельзя унывать и вспоминать старые образы.
  • Сегодня нельзя работать физически.
  • Нельзя проявлять алчность.
  • В этот день лучше не оставлять в доме беспорядок.

Приметы на 10 сентября

  • В этот день слышен гром – он предвещает тёплую осень.
  • Мало рябины на деревьях – зима будет поздней.
  • Сегодня упал дождь – несколько дней будут теплыми.
  • Солнечный день обещает ненастье в конце месяца.

День в Украине и мире

День танкиста. Профессиональный праздник начал Леонид Кучма в 1997 году. Сегодня танковые войска – главная ударная сила Сухопутных войск Украины, они отвоевывают и удерживают позиции и являются Героями страны.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей индустрии. Это профессиональный праздник работников всех этих промышленностей. Его установили в 1993 году.

Автор: Марія Касій