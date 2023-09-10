10 вересня у церковному календарі – день пам'яті святителів Петра і Павла. Вони були пророками та священнослужителями в Нікеї, пише 24 Канал.

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Тодішній імператор був іконоборцем, а Петро навпаки, захищав ікони та християнство. Про Павла до наших днів майже не збереглось інформації.

День ангела 10 вересня Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Касьян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Татіана.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено відмовляти в допомозі.

Не можна сумувати й згадувати старі образи.

Сьогодні не можна працювати фізично.

Не можна проявляти жадібність.

У цей день краще не залишати в домі безлад.

Прикмети на 10 вересня

У цей день чути грім – він передвіщає теплу осінь.

Мало горобини на деревах – зима буде пізньою.

Сьогодні впав дощ – кілька днів будуть теплими.

Сонячний день обіцяє негоду вкінці місяця.

День в Україні та світі

День танкіста. Професійне свято започаткував Леонід Кучма у 1997 році. Сьогодні танкові війська – головна ударна сила Сухопутних військ України, вони відвойовують та втримують позиції та є Героями країни.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Це професійне свято працівників усіх цих промисловостей. Його встановили у 1993 році.