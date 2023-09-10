10 вересня у церковному календарі – день пам'яті святителів Петра і Павла. Вони були пророками та священнослужителями в Нікеї, пише 24 Канал.
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Тодішній імператор був іконоборцем, а Петро навпаки, захищав ікони та християнство. Про Павла до наших днів майже не збереглось інформації.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день заборонено відмовляти в допомозі.
- Не можна сумувати й згадувати старі образи.
- Сьогодні не можна працювати фізично.
- Не можна проявляти жадібність.
- У цей день краще не залишати в домі безлад.
Прикмети на 10 вересня
- У цей день чути грім – він передвіщає теплу осінь.
- Мало горобини на деревах – зима буде пізньою.
- Сьогодні впав дощ – кілька днів будуть теплими.
- Сонячний день обіцяє негоду вкінці місяця.
День в Україні та світі
День танкіста. Професійне свято започаткував Леонід Кучма у 1997 році. Сьогодні танкові війська – головна ударна сила Сухопутних військ України, вони відвойовують та втримують позиції та є Героями країни.
День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Це професійне свято працівників усіх цих промисловостей. Його встановили у 1993 році.