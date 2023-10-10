Какой праздник 10 октября: что нельзя делать сегодня и этот день в Украине
10 октября христиане чествуют святых Евлампия и Евлампии. В мире сегодня День психического здоровья. Больше об этом дне читайте дальше.
10 октября православные христиане чтят память святых Евлампия и Евлампии. Они были братом и сестрой, родившимися в Никодимии в обеспеченной семье, пишет 24 Канал.
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В то время правил император Максимилиан, преследовавший христиан. Евлампий первым принял веру, поэтому оказался под угрозой. Когда император приказал изгнать всех христиан из города, Евлампий только высмеял его. Молодого человека схватили и привели на суд.
Об этом узнала Евлампия: она прибежала к брату и заявила, что тоже христианка и готова терпеть мучения вместе с ним. Их посадили в один котел, чтобы сжечь, но брат и сестра уцелели. Тогда Евлампия казнили, а девушка умерла от горя в ту же минуту.День ангела 10 октября празднуют Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Акилина, Феврония.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено желать кому-нибудь зла.
- Нельзя покупать или употреблять алкоголь.
- Считалось, что сегодня нельзя делать больших покупок.
- Нельзя выносить мусор – это отвернет удачу.
Приметы на 10 октября
- Сегодня гремит – зима будет бесснежной и мягкой.
- Резко стало холодно – такая погода продержится неделю.
- Мороза еще нет – еще месяц не придет зима.
- Много шишек на хвойных деревьях – зима будет суровой.
День в Украине и мире
Всемирный день психического здоровья. Эту дату основала ВОЗ, чтобы ежегодно 10 октября повышать осведомленность о ментальном здоровье. Каждый год событие имеет особую тематику.
День работников стандартизации и метрологии Украины. Этот праздник был установлен в 2002 году, чтобы отметить вклад специалистов стандартизации и метрологии в экономику страны.