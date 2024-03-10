Какой церковный праздник 10 марта: почему девушкам сегодня нельзя надевать мамин платок

10 марта церковь чтит память мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента. В давние времена люди в этот день пекли что-то сладкое, чтобы угостить близких, и убирали в доме.

Больше о празднике расскажет LifeStyle 24. Также узнайте, что сегодня нельзя делать и какие есть народные приметы.

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День памяти мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента

Святой Кодрат родился во времена, когда христиан преследовали. Известно, что он рано потерял мать и некоторое время жил в пустыне. Парень любил учиться и интересовался медициной. Кроме того, Кодрат часто встречался с Крискентом, Павлом, Дионисием, Киприаном и Анектом.

Однажды император Декий приказал своим воинам схватить друзей и запереть в тюрьме. Они подверглись жестоким пыткам, ведь отказывались отрекаться от христианской веры. Сначала мучеников бросили к зверям, а затем привязали к колесницам и возили по городу. Впоследствии святых казнили.

Что нельзя делать

Не стоит сегодня покупать новые вещи.

Лучше запланировать хирургические операции на другой день.

Девушкам нельзя носить мамины шапки или платки, иначе начнутся проблемы со здоровьем.

Запрещено менять постельное белье, потому что будут приходить плохие сны.

Народные приметы

Пушистые облака – к теплой и дождливой погоде.

Гроза – к щедрому урожаю.

Если прилетят журавли, то ждите теплую весну.

Холодный ветер – к плохой погоде.

Что еще отмечают

10 марта отмечается День Государственного Гимна Украины. Праздник утвердил Кабинет Министров Украины 7 декабря 2021 года. Сейчас песню "Ще не вмерла України" узнают во всем мире. Музыку к ней написал композитор Михаил Вербицкий, а слова – поэт Павел Чубинский.

Кроме того, сегодня имеем Международный день женщин-судей. Инициатором этого праздника в 2009 году стала Международная ассоциации женщин-судей. Однако официально его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН только 26 апреля 2021 года.