Какой праздник христиане отмечают 10 января: почему сегодня нельзя выносить мусор из дома
10 января в церкви чтят память святителя Григория Нисского. Он воспитывался в христианской семье. Имел сестру и брата: Василия Великого и преподобную Макрину.
Кроме того сегодня отмечается Всемирный день метро и День своеобразных людей. Детальнее об этом читайте на сайте 24 Канала.
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День памяти святителя Григория Нисского
Когда умер отец Григория, его семья отправилась жить в Кесарию Каппадокийскую. После переезда святитель пошел учиться в школу, получил знания в философии, а затем занял должность учителя.
Впоследствии скончалась жена Григория. Он тяжело переживал утрату своей Феосевии. В то время брат святителя Василий управлял понтийским монастырем. Поэтому Григорий решил отправиться к нему, а потом стал епископом Нисы.
При жизни Григория Нисского правил император Валент. Однажды он заявил, что святитель злоупотребляет церковными деньгами. Правитель планировал отправить Григория в тюрьму, однако ему удалось спастись. Епископ Нисский вынужден был скрываться в течение трех лет.
Что нельзя делать
- Нельзя заниматься гаданием.
- Запрещено ссориться, злословить, злиться и оскорблять людей.
- Не стоит выполнять тяжелый физический труд, иначе придет нищета.
- Запрещено выносить мусор из дома, потому что вместе с ним заберете счастье из семьи.
Народные приметы
- Если на небе не будет облаков, а солнце будет ясно светить, то весна придет скоро.
- В этом году будет много хлеба, если сегодня будет снежить.
- Если на столбах появится иней, получите плохой урожай.
- Южный ветер – до дождливого и грозового июня.
- Если хорошая погода, то летом будет жара и засуха.
Что еще отмечают
10 января – День своеобразных людей. В этот праздник важно говорить о том, что все люди разные и обладают особыми чертами характера.
Также сегодня отмечается Всемирный день метро. В 1863 году в этот день в Лондоне появилась первая линия метрополитена. Она имела протяженность 6 километров. Это событие обсуждали все. Ведь тогда некоторые люди еще ездили на лошадях.